¡Tres eventos, un objetivo! No te pierdas este espacio para la diversión en casa con Caracol TV

¡Esta es una oportunidad que no te puedes perder! Tenemos esto para ti. Caracol Televisión invita a la audiencia a disfrutar de los siguientes eventos para totearse de la risa en compañía de los que más queremos:

1. I am Hassam

Un show en donde el humorista se encontrará cara a cara con sus personajes: Proculo Rico, Rogelio Pataquiva y Guevardo. ¿Te lo imaginas?

'I am Hassam' estará en el escenario con Rogelio, Proculo y Guevardo, cada uno con una rutina única que hará que los asistentes no paren de reír. Pero espera… ¡Vienen sorpresas! Hassam estará acompañando a sus amigos con una rutina innovadora y diferente, todo un reto para el humorista. Este show tiene 'Stand Up Comedy', monólogos, chistes y comedia musical en un recorrido en el que el espectador descubrirá porqué el objetivo de Hassam es hacer reír a su público.

El evento es familiar y variado que pondrá a gozar sin pensar, cero pretensiones, 100% entretenimiento. Una experiencia diferente que no se podrán perder vía streamming este 18 de noviembre a las 8:30pm y el 28 de noviembre a las 5:30pm.

2. La invitación:

¿Ya alistaron sus palomitas? Llega una comedia abierta, inteligente y desfachatada junto a los artistas: Katherin Vélez, Marcela Benjumea, Ernesto Benjumea y Andrés Estrada, en donde las frases agridulces y verdades crudas son el plato principal en una cena familiar muy particular.

Por su hilarante historia y situaciones tan divertidas como inesperadas, esta obra es la apuesta más ácida en el calendario de eventos, convirtiéndose en una INVITACIÓN imposible de rechazar… Aquí las cosas no tienen que estar bien, solo necesitan aparentar que lo están, porque familia solo hay una afortunadamente. Te esperamos los viernes y sábados desde este 19 de noviembre hasta el 4 de diciembre vía streamming a las 8:30pm.

3. Tributo a ABBA:

Si tú eres de los míos y usaste o conociste las credenciales, los suecos, el copete de Alf, las plataformas y el afro, no puedes perderte este show... Aprovecha e invita a tu mamá, a tus tías, a las primas y conéctate con esta fiesta setentera. O, en cambio, eres de los que vieron las películas del Musical ¡Mamma Mía! ya sabes que hay emociones que únicamente se viven con esta música. Así que, ¡a cantar y a bailar!

'Tributo a ABBA' hace una puesta en escena moderna y ágil de las mejores canciones del exitoso grupo… temas como Chiquitita, Voulez Vous, Dancing Queen , Mamma Mía entre otros. Nos vemos vía streaming este domingo 21 de noviembre a las 5:30pm y el 2 de diciembre a las 8:30pm para no para de reír y recordar.