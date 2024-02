Así fue el homenaje de Usher a Michael Jackson en el Super Bowl 2024: Esto fue lo que hizo

El cantante estadounidense Usher , popularmente conocido como 'el Rey' del R&B, rindió un homenaje a Michael Jackson y a la cultura afroamericana el domingo 11 de febrero de 2024 durante su actuación en el show del medio tiempo del Super Bowl.

Usher puso a bailar al estadio Allegiante de Las Vegas al ritmo de éxitos de los 2000 como 'Yeah!', 'Love in This Club' y 'My Boo' en un espectáculo de 15 minutos, el más largo del Super Bowl en años.

En una energética presentación, donde el artista bailó incluso montado en patines, subieron también al escenario influyentes cantantes de la música afroamericana como Alicia Keys , Ludacris y Lil John y con ellos se desató la euforia entre los asistentes. Keys, vestida con un brillante traje rojo, tocó el piano en vivo y cantó junto a Usher su éxito 'If I Ain't Got You'.

Pocos minutos después de iniciar la presentación, que comenzó sobre el campo de juego con decenas de bailarines y una banda de marcha, Usher saludó a su madre y le dedicó su memorable presentación: "Lo logré, mamá", dijo el cantante, mirando a las cámaras que retransmitieron el espectáculo a millones de televidentes.

El artista, de 45 años, portó un guante blanco con brillos en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, una prenda que popularizó Michael Jackson y replicó varios pasos de baile del ícono del pop, incluyendo el famoso "moonwalk". Cabe recordar que Usher y Jackson compartieron escenario juntos en 2001.

Usher no es ajeno al concierto de medio tiempo del Super Bowl, ya que había participado como artista invitado por la agrupación Black Eyed Peas en 2011, pero el show en solitario había sido su sueño por años, según contó a medios estadounidenses.

Usher 2024 x Michael Jackson 1981 pic.twitter.com/edwfnELn9E — MJInfos (@mjinfos) February 12, 2024

Usher imita el icónico grito de Michael Jackson en su show de medio tiempo del #SuperBowl pic.twitter.com/hCQ7Ug5Xfc — Moon Crew  (@TheCrewMoon) February 12, 2024

Usher dijo que su espectáculo de medio tiempo del #SuperBowl sería un guiño al legado de Michael Jackson, y así lo hizo. pic.twitter.com/5aKRFqln5i — Moon Crew  (@TheCrewMoon) February 12, 2024

Usher se ha pasado media actuación de Super Bowl con un guante y sacando a relucir los pasos de baile más míticos de Michael Jackson. Un bonito homenaje a su mayor inspiración. Grande, Usher!! 👏🏻 pic.twitter.com/DuBk4zEPm1 — Pablo Rodríguez Lago (@fei_rock) February 12, 2024