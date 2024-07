El 25 de junio del 2009 los amantes del pop se vistieron de luto para despedirse de 'El Rey del pop', Michael Jackson, recordado por tener una larga discografía de éxitos como 'Smooth criminal', 'Billie jean', 'Thriller', 'Beat it', entre muchos otros. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos, el artista estaría cumpliendo 66 años, de manera que varios admiradores recuerdan con nostalgia las canciones que lo llevaron a la cima de su carrera.



¿Quiénes son los herederos de Michael Jackson?

Jackson les heredó a sus hijos la suma de 100 millones de dólares; sin embargo, les puso un par de restricciones para tener en su poder el dinero completo. Cuando falleció por una intoxicación con propofol y benzodiacepina, coctel que le produjo un paro cardiaco, sus hijos todavía eran unos niños. Prince Jackson tenía en aquel entonces 12 años y ahora tiene 26, Paris Jackson estaba en los 11 años, pero ahora tiene 25 y Blanket Jackson tiene actualmente 21 y en aquella época estaba tan solo en los 7.

Mira también: Michael Jackson falleció hace 14 años: Así lucen sus hijos actualmente y a esto se dedican

De acuerdo con el testamento del intérprete de 'Man in the mirror' los 100 millones de dólares debían ser repartido en partes iguales entre sus tres hijos; no obstante, ellos podrían hacer uso total y libre de este dinero cuando cumplieran 35 años. Cabe aclarar que la idea es que ellos recibieran el monto paulatinamente, de manera que desde los 21 años podían pedir dinero, a los 30 podrían disponer de un tercio del monto y a los 35 deberían recibir la parte que les correspondiese.

No te pierdas: Inteligencia artificial muestra cómo se vería Michael Jackson si estuviera vivo

Prince, su primer hijo, tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de Loyola administración de empresas; sin embargo, se dedica a crear contenido digital en YouTube acerca de los lugares que visita en California acompañado de su motocicleta. Asimismo, fundó una ONG dedicada a recolectar juguetes, comida y herramientas educativas para los niños de escasos recursos.

Te puede interesar: La historia detrás del matrimonio de Lisa Marie Presley y Michael Jackson

Paris Jackson, por su parte, aprovechó los genes artísticos que le heredó a su padre para dedicarse a trabajar como cantante, modelo y actriz. En 2020 lanzó su primer disco luego de haber estado en rehabilitación por intentar acabar con su vida.

Publicidad

Finalmente, Blanket Jackson ha revelado en algunas entrevistas que desea dedicarse a la producción y dirección de cine; sin embargo, ha decidido mantenerse alejado de las cámaras y llevar una vida más reservada en comparación con sus hermanos.