Inteligencia artificial muestra cómo se vería Michael Jackson si estuviera vivo

Desde sus primeros días de vida, Michael Jackson entró a la industria musical, primero lo hizo con la agrupación Jackson 5 junto a sus hermanos y posteriormente inició su carrera en solitario , con la que tuvo gran éxito.

En la historia de la música, el artista fue el primero en superar varios récords y el éxito que tuvo fue sin precedentes. Aún hoy en día, varios podrían decir que ningún cantante se ha acercado al impacto que tuvo ‘El Rey del Pop’.

Unos días antes de iniciar su gira, el cantante falleció sorpresivamente, pues parecía tener un buen estado de salud. Esto dejó a sus fanáticos devastados y a muchos anhelando verlo por una última vez en los escenarios.

Gracias a los avances de la tecnología, algunas canciones póstumas de Jackson han salido a la luz, una de ellas es ‘Love never felt so good’, que tuvo un gran impacto tras ser publicada en el año 2014. Es inevitable que después de algo así, varios no se pregunten qué habría pasado si siguiera vivo.

En cuestiones de música seguramente seguiría rompiendo récords, llenando estadios, haciendo giras y brindándole un espectáculo a todo su público, sin embargo, otra de las grandes incógnitas es cómo se vería.

De hecho, esta es una pregunta común frente a todas las personalidades influyentes que partieron muy pronto y que dejaron en la mente del público una imagen que ya no tendrían. Esta es la premisa con la que un artista inició un proyecto con una inteligencia artificial.

Alper Yesiltas es quien inició con el tema y llamó a su iniciativa "As if nothing happened" que en español significaría “como si nada hubiese pasado”. Una de las instantáneas que más ha llamado la atención es la de Michael Jackson.

Allí podemos ver a un ‘Rey del Pop’ moreno, con el cabello largo y unas arrugas pronunciadas alrededor de sus ojos. La fotografía se basó en la imagen de Jackson antes de que el vitíligo aclarara su piel y de que se operara la nariz.

Los comentarios no se han hecho esperar y en la publicación sus fanáticos han aprovechado para comentar cuánto lo extrañan y lo diferente que habría podido ser su vida. De la misma forma, especulan sobre su música y todo lo que habría aportado a la industria.