Así sonaría 'Peaches', la canción de 'Super Mario Bros', si fuera interpretada por Michael Jackson

La Inteligencia Artificial (IA) no para de sorprender a los internautas que navegan en la red en busca de más datos curiosos. A través de las plataformas digitales se ha viralizado un video que tiene como protagonistas a 'El Rey del Pop', Michael Jackson , y a la popular película inspirada en el videojuego de Nintengo 'Super Mario Bros', que resultó ser todo un éxito en taquilla.

En las imágenes se logra ver algunas fotografías icónicas del intérprete de 'Thriller'; sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es el hecho de que la canción que suena de fondo y en una voz muy parecida al estadounidense es 'Peaches', el tema sonoro del proyecto cinematográfico.

Cabe aclarar que esta canción es interpretada por Jack Black, el actor de comedia que le da vida a Bowser y que ha causado furor con su participación en el video clip, pues se le ve haciendo su versión del sencillo de una forma bastante apasionada. La grabación original ya recoge en YouTube más de 34 millones de visualizaciones y miles de comentarios por parte de los seguidores de la historia de Mario, Luigi, La Princesa Peach y otros icónicos personajes.

Ahora, gracias a los beneficios de la IG, los fanáticos de Jackson pudieron "escuchar de nuevo su voz", como si estuviera vivo. El suceso ha dividido opiniones, pues mientras unos consideran que es maravilloso recordar a las más grandes leyendas de la música, otros aseguran que puede prestarse para debates éticos y legales.

"Definitivamente Black Jackson", "Michael lo haría mas épico, se nota que es una IA", "le falto mucha más fuerza en el 'I love you'. Creo que la IA aún no sabe en qué momento rompe al público con las emociones. 😏", "sería genial, pero ni la IA lo iguala", "mil veces la original", "le faltó agregar el grito de Michael", "me río porque me encanta", "creo que es de las mejores cosas que se agradecen a las IA... Poder volver a escuchar esa hermosa voz 🥺", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

El video ya cuenta con más de 300 mil 'me gusta' y múltiples reacciones en la red social.