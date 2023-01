The Black Eyed Peas se une con J Balvin para presentar 'Ritmo (Bad Boys For Life)'

Los seis veces ganadores del premio GRAMMY® y pioneros en el género y la super estrella del reggaetón J Balvin, que sigue siendo uno de los shows más populares del mundo y posiblemente la estrella latina más grande del milenio, estrenan un nuevo sencillo colaborativo titulado "Ritmo (Bad Boys For Life)". Esto marca el primer lanzamiento del grupo desde su acuerdo con Epic Records. Uniendo a estos dos titanes, esta es sin duda la canción más grande del 2019.

La canción anuncia la llegada del tan esperado álbum de la banda sonora original de Bad Boys For Life. Llegará a las discotiendas y a todas las plataformas digitales el 10 de enero de 2020.

Mientras tanto, el mega anticipado Bad Boys For Life, protagonizado por Will Smith y Martin Lawrence, se estrenó en los cines en el mundo entero. Se destaca como la tercera entrega de la clásica Bad Boysfranchise, una de las series de acción más exitosas de todos los tiempos.

"Ritmo (Bad Boys For Life)" captura de manera similar la acción de alto octanaje por la que la franquicia sigue siendo conocida. Rompiendo límites, fusiona el híbrido inimitable de hip-hop y pop de Black Eyed Peas con la versión incendiaria e infecciosa de Balvin sobre el reggaeton.

El cofundador de Black Eyed Peas, will.i.am, dijo: "Quería volver a imaginar" The Rhythm of the Night "de Corona y darle un ambiente minimalista, futurista y de reggaeton con fusión afro. La canción final y el video se sienten como el clásico futurismo de siguiente nivel del que se tratan los Black Eyed Peas".

J Balvin agregó: "He sido fanático de Black Eyed Peas desde que tengo memoria". ¡Son leyendas! y es un honor unirme a ellos y formar parte del sonido de Bad Boys for Life".

