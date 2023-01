Black Eyed Peas regresa con una gran fuerza social y política en la canción 'Street Livin'

El grupo multi-platino y ganador del Grammy, Black Eyed Peas, regresa con una gran fuerza social y política en su nuevo sencillo "Street Livin".

"Street Livin" resalta cuatro de los conflictos de clases que han afectado a las comunidades de color- brutalidad policial, reforma carcelaria, reforma de armas y la inmigración.

La canción fue inspirada en la exitosa novela gráfica "Masters of the Sun: The Zombie Chronicles" distribuida por Marvel Comics, los problemas que estaban presentes en la época de la novela (80’s), siguen siendo problemas importantes con los que estamos batallando el día de hoy.

El grupo también lanzó recientemente una app de realidad aumentada para "Masters of the Sun: The Zombie Chronicles"- la cual está disponible para iOS y Android. La novela gráfica creada por will.i.am es futurista y con una visión del hip hop, de la música y de la cultura pop de hoy en día. La historia comienza en la ciudad de Los Ángeles, la cual es atacada por zombies, y el personaje principal es Zulu-X, un representante único del hip hop.

Esta novela, la cual fue lanzada con gran éxito a principios de este año, y que ahora es traída a la vida gracias a la novedosa app de realidad aumentada debuta con las voces de algunos de los artistas más cruciales del hip-hop de Hollywood incluyendo a Rakim, Jamie Foxx, Queen Latifah. La experiencia en realidad virtual de Masters of The Sun tendrá su lanzamiento mundial en el Festival de Cine Sundance y se estrenará en todo el mundo el 19 de enero contando con las estrellas Stan Lee, Jamie Foxx, Queen Latifah, Rakim, Slick Rick y Jason Isaacs, será distribuida por Oculus. Tanto la experiencia en Realidad Virtual como la de Realidad Aumentada, cuentan con la narración del legendario ícono de comics de 95 años, Stan Lee, y con una banda sonora co-producida por will.i.am y el compositor ganador del Premio de la Academia, Hans Zimmer (Dark Knight Trilogy, The Lion King).

