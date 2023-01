Piso 21 lanza 'Ubuntu', un disco de unión, lealtad, respeto, reconciliación y solidaridad

La unión, la lealtad, el respeto, la reconciliación y la solidaridad son algunos de los conceptos que determinan este estilo de vida; estilo, por si así puede llamarse, que ha acompañado a los integrantes de Piso 21 desde sus inicios como agrupación.

Sin quizás darse cuenta directa del término o la palabra en su historia; Dim, Llane, Pablito y El Profe han vivido todo lo que va de su carrera y su desarrollo como artistas, alineados a "Ubuntu"... Inmersos en la magia y naturaleza que lleva un concepto tan infinito y limpio como es el entender que la humildad, la empatía y lo que nos hace humanos persiste y permanece de una forma más sólida en el universo si se actúa entendiendo que su bien personal es mejor, si puede hacer bien a otros a su alrededor.

Cuatro talentos, cuatro amigos, cuatro voces, cuatro personalidades qué, como los cuatro elementos en el universo, dan lo mejor de ellos mismos para imprimirle fuerza a ese todo del que hacen parte, así nace "Ubuntu", un álbum en el que la agrupación colombiana ha trabajado de lleno los últimos meses y ya está listo para ofrecerlo a sus millones de seguidores.

"Ubuntu" es un trabajo de 13 canciones de las cuales hay muy buenas referencias con sencillos como "Déjala que vuelva", "Besándote" y "Me llamas", un preámbulo que ha consolidado a la agrupación como una abanderada y punto de referencia dentro del género del Urban Pop en toda Latinoamérica y continúa imparable, conquistando con paso firme el mundo entero.

Los integrantes de PISO 21 se rodearon de los mejores productores para cumplir el sueño de este nuevo álbum, Julio Reyes Copello (Alejandro Sanz, Pablo Alborán), Andrés Torres (Luis Fonsi - "Despacito"), Mauricio Rengifo (Demi Lovato, One Republic), Juan Pablo Vega (Manuel Medrano), Rafael Arcaute (Calle 13, Diego Torres), Ovy On The Drums (Karol G, Bad Bunny), Mosty (JBalvin, Juanes), Sky (Farruko, Maluma), Wain (Icon Music), Tainy (Wisin y Yandel, Jennifer López) y Ben Billions (Beyonce, The Weeknd) pusieron su sello en cada uno de los cortes de "Ubuntu" que fue grabado y mezclado en Colombia y Estados Unidos y que cuenta con las colaboraciones de en las voces del fenómeno argentino Paulo Londra, uno de los artistas urbanos más importantes de España - Maikel de la Calle, Zion & Lennox, Manuel Turizo, Xantos y Fonseca.

