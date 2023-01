La historia detrás de cada canción de 'Ubuntu', el nuevo disco de Piso 21

Disfruta, a continuación, la historia, los datos de producción y el concepto detrás de cada una de las canciones que le dan vida al nuevo trabajo de Piso 21.

La vida sin ti

Publicidad

El sencillo que le da inicio a "Ubuntu" es una canción grabada en Los Ángeles junto a Cali y el Dandee, producida por Dandee (Mauricio Rengifo) y Andrés Torres (David Bisbal, Sin Bandera y artífice de Despacito de Luis Fonsi). Le apuesta a ser una balada que al llegar al coro revienta y busca convertirse en un himno mundial; tiene un tono melancólico, pero no por eso deja de tener fuerza y poder al escucharla. El video fue hecho en hermosos lugares de Guatemala.

"Quisimos evocar los 4 elementos (Agua, aire, fuego y tierra), no determinando puntualmente que cada uno es eso y nada más, sino demostrar que, pese a ser individuos y funciona como un mundo diferente, siempre vamos a llegar a un punto de encuentro que es la música".

Esta canción es "Ubuntu" en su esencia más puntual, tanto en lo visual como en lo musical, una canción de "Despecho a Pulmón herido".

Publicidad



Te amo ft Paulo Londra

"A Paulo Londra, lo conocemos por redes sociales y desde ahí nació la idea de hacer una canción junto a él; cuando se nos dio la oportunidad de ya conocernos personalmente, nos dimos cuenta que tiene un equipo de trabajo increíble".

Publicidad

En el proceso, los Piso 21 conocen al productor colombiano Ovy On The Drums (KarolG, Bad Bunny), del que ya conocían su trabajo, pero no habían trabajado juntos. Al conocer la canción y escucharla descubrieron un sonido fresco que podría ser parte de "Ubuntu"; así fue como se decidió incluir junto a las voces de los colombianos al talentoso Paulo Londra, todo un fenómeno en Redes Sociales.

Publicidad



Besándote

Es una canción compuesta por los integrantes de Piso 21 y Feid (J Balvin, Nicky Jam, Reykon) y en la producción está Mosty (Maluma, Juanes). Esta es una canción obligada en todas sus presentaciones, una canción que la gente siente de una manera muy especial.

"Esta canción nace de una sesión de composición diferente a cualquier otra que ya habíamos tenido; lo primero fue que tomamos una parte de un circulo melódico en una guitarra y empezamos haciendo melodías en la voz, escogimos las que más nos gustaban y les pusimos letra. Lo hicimos así porque siempre hemos pensado que en la música la melodía es todo, que, si una melodía esta ganadora no es que le vas a poner cualquier letra, pero si tienes casi que asegurado un buen porcentaje avanzado de una canción".

Publicidad



Adrenalina ft Maikel de la Calle

Hacer esta canción fue muy especial, pues por primera vez los Piso 21 trabajaron con un productor al que admiraban mucho y no habían tenido la oportunidad de hacerlo antes, se trata de Sky conocido por su trabajo con J Balvin y Farruko entre otros.

Publicidad

Sky invita a su casa a Dim, Llane, Pablito y El Profe y allí coinciden con Maikel de la Calle, cantante y rapero proveniente de Las Islas Canarias, uno de los más destacados representantes de su género en España y por la química que tuvieron y la admiración que le profesaban los colombianos, nació esta colaboración.

"Adrenalina" es una canción sensual con algunos ritmos oscuros, está en tonos bajos y por ende tiende a ser un poco down pero, sin embargo, en vivo suena bien arriba y hace que el show tenga un toque especial.

Publicidad

Frenesí ft Zion & Lennox

Esta canción nace en el estudio junto al productor y músico colombiano Juan Pablo Vega (Monsieur Periné y el cantante Manuel Medrano).

"Decidimos escribir una canción que evocara esos momentos pasionales que tenemos los hombres cuando recordamos a las mujeres y es una canción que desde que la compusimos tenía un misticismo raro".

Publicidad

En la producción se unen Juan Pablo Vega y Mosty (Maluma), y con el proceso un poco más avanzado llega el toque de los puertorriqueños Zion & Lennox; ellos demuestran un interés casi inmediato por grabar la canción con PISO 21, una colaboración explosiva. Esta canción tiene un sonido muy UBUNTU, unos tambores increíbles, el sonido de guitarras únicas y un toque muy africano.

"Tener a Zion & Lennox en el disco, es tener el nombre de dos grandes del género urbano, un representante de todos los tiempos, para nosotros es un honor y un orgullo. Sabiendo nosotros que cuando ellos se suman a un proyecto, eso es un éxito asegurado".

Publicidad

Cada noche

Publicidad

"Una canción que desde que la compusieron la sentimos como una de las canciones bases de disco, tiene un potencial increíble, es pop urbano 100% y mientras la canción se iba desarrollando la fuimos descubriendo más".

"Cada noche" nace en un estudio entre Rolo y Jovan dos ingenieros de sonido y compositores colombianos y Pablito y Llane, trabajo al que se suma Toby Tobón (Juanes) en la guitarra y luego para darle un toque más pop, la producción queda en manos de dos grandes, Mosty (J Blavin y Maluma) quien incluye unas cuerdas reales y Julio Reyes Copello (Alejandro Sanz, Pablo Alborán) quien decide grabarla con la Sinfónica de Praga. La combinación no puede ser mejor.

Es una canción muy sentida, con una melancolía propia y una de las canciones insignia de este álbum.

Publicidad



Tiempo

Nace en una noche de guitarra con Lorduy, otro compositor colombiano, evocando esos amores a la distancia que cuando están lejos el tiempo pasa lento y cuando están cerca pasa muy rápido.

Publicidad

"Es una canción que desde que la compusimos sabíamos que iba estar en el disco, porque tiene un sonido peculiar; además porque es una apuesta de una balada al estilo del 2018 y que mejor productor para este single que Juan Pablo Vega; él le da un toque orgánico muy especial, le da un toque musical que también se junta con los ritmos de Mosty y queda una canción muy muy especial".

"Tiempo" tiene una repartición distinta en las voces de Piso 21, es una canción donde Llane, Pablito y Dim experimentan sus solos en ese mismo orden, cada uno con una estrofa y una inclusión distinta de todos en el coro. Una canción diferente pero que, musicalmente, le aporta mucho a este álbum.

Publicidad

Déjala que vuelva ft Manuel Turizo

Esta canción nace en Las Islas Canarias, estando de gira allí y con el estudio portátil los PISO 21 decidieron empezar a hacer maquetas para un próximo sencillo.

"Sabíamos que le hacía falta algo a esa canción y en el momento de buscar fuimos muy certeros con lo que queríamos; llamamos a Manuel Turizo y, lo más importante, era que existiera química entre todos. Lo invitamos a la casa de uno de nosotros y efectivamente era todo lo que creíamos de él, era una persona dada para la música que está buscando dejar huella en esto".

Publicidad

Esta canción es descrita por quienes la escuchan como la mezcla perfecta. "Déjala que vuelva" se convirtió en un himno para muchos por su letra de “Despecho arrogante”.

Publicidad



Así no se haceEs la muestra de que cuando se unen los universos para hacer una buena canción no hay quien los detenga. En "Así no se hace" esto sucede en una sesión de composición y producción en Miami con Rafa

Arcaute (Residente), Claudia Brant (Il Divo, Santana, Ricky Martin) y Piso 21.

Publicidad

"Cuando nos unieron sabíamos que algo bueno iba a pasar, pero no teníamos idea que íbamos a hacer este gran hit. Lo describimos como una cumbia villera de barrio para cantar a todo pulmón, una canción que tiene una letra increíble pero que es bien diferente a todo lo que están acostumbrados de Piso 21; un rapeo de Pablo increíble y una producción donde se nota lo argentino de Rafa Arcaute, lo urbano de él. Estamos muy orgullosos de esta canción".

Puntos suspensivos

Esta canción la hicieron junto a Andy Clay compositor cubano (CNCO, Karol G y Prince Royce) con quien tuvieron la oportunidad de conocerse y trabajar. Secret Genius de Claudia Brant y nos juntamos con un productor anglo.

Publicidad

"No teníamos muy claro que íbamos a hacer, pero sabíamos que iba a salir algo bien interesante; Ben Billions ha trabajado con artistas como Beyonce, The Weeknd, DJKhaled. Simplemente le dijimos tratemos de hacer algo latino, tu ponle el beat y el ritmo que nosotros ponemos la letra".

"Puntos suspensivos" es una canción muy al estilo de Piso 21, armonías bien marcadas, tempo despacio, segundas muy bonitas, un rapeo de Pablo muy especial y cuando se habla de sonido UBUNTU, esta canción lo representa muy bien, africano, con unidad. Honesto.

Publicidad

Tu héroe

"Nació en la madrugada en nuestro estudio propio 21 Records, invitamos a Landa Freak (Cuentos de la Kripta, Maluma) quien le puso todo su sello y sabor, y queda una canción muy especial, en la que pocas veces uno hablaría del amor refiriéndose a otros temas que no son el despecho, el desamor, sino al contrario, hablando del amor desde los súper héroes y poniéndolos como tema principal de la canción".

Publicidad

Es una de las preferidas de la agrupación para cantar en vivo y en la que se demuestra que Piso no es solamente lo que la gente ya conoce, sino que hay mucho más.

Versos de Neruda ft Xantos y Fonseca

"Una canción que nace de la nada, que un día haciéndole el remix a una canción de Xantos decidimos componer a ver qué salía, una decisión de estudio cuando se nos va la luz, nos vamos al parqueadero porque el calor era tremendo y queda esta canción bien tropical. Además, es una canción que pensamos que había que tener una persona además de Xantos y nosotros que le diera ese sabor y que mejor persona que Fonseca para ponerle eso".

Publicidad

Una canción que se acomoda muy bien a los tres artistas, muestra la esencia de cada uno respetando su propia individualidad. Una canción que seguro será de las preferidas del público.

Publicidad



Me llamas

"Contamos con la suerte de tener a Nicky Jam y a Wise (El Doctorado, Pierdo la cabeza) en Colombia, en Medellín en los estudios de la Industria Inc; empiezan a salir melodías increíbles a lo que Nicky empieza a ponerle letra, a meterle su rapeo peculiar".

Publicidad

Y en esa búsqueda de ideas inocentes nace este éxito; así sin más ni menos, salía la melodía que le casaba perfecto a la letra.

"Creemos que algunas veces los éxitos ya están escritos y solo es tener más concentración y conectarse con el instinto creativo y ahí coges de donde menos piensas, un éxito como "Me Llamas"".

Mira también:

Publicidad

Piso 21 lanza "Ubuntu", un disco de unión, lealtad, respeto, reconciliación y solidaridad.

Publicidad

.

Publicidad