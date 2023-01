Ed Sheeran estrena el video de 'I Don't Care' junto a Justin Bieber

Ed Sheeran ha demostrado ser un artista que define una era. Desde ventas récord a través de sus grabaciones y actuaciones en vivo, y una gran cantidad de premios adquiridos. El músico de 28 años es el talento ilimitado detrás de algunas de las canciones más grandes de la historia.

Desde que irrumpió en la escena musical del Reino Unido en 2010, este artista criado en Suffolk ha resonado entre los fanáticos de todo el mundo con su incomparable capacidad para componer, su puesta en escena inconfundible y su universalidad lírica. Con tres álbumes No.1 del Reino Unido en su haber: "+" (2011), "x" (2014) y "÷" (2017) - Sheeran ha vendido más de 45 millones de álbumes en todo el mundo: un verdadero testimonio de él a su prolífico arte. El álbum más reciente de Ed, ‘÷’, rompió records en todo el mundo al ser lanzado y convertirse en el álbum más vendido de la historia, por un solista masculino en el Reino Unido. El LP albergaba un enjambre de singles exitosos, en el que se incluyen "Castle on the Hill", "Perfect" y "Shape of You"; esta última se convierte en la primera canción en llegar a dos mil millones de streamings en Spotify.

Y no son solo sus discos los que han llevado a Ed convertirse en uno de los artistas más importantes y demandados del siglo XXI. Al poseer una habilidad mística, comenzó a tocar con tan solo una guitarra y un pedal de efectos, Ed hizo historia en 2015 después de convertirse en el primer artista en tocar en Wembley Stadium, solo, sin una banda de más de tres, se agotaron las entradas noche tras noche.

Hoy presenta una colaboración esperada junto a Justin Bieber en "I Don"t Care", un tema con tintes urbanos y con una letra fresca y a la vez amorosa.

