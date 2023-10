Alcolirykoz y Sho Hai se reúnen en Bogotá y Medellín para celebrar los 50 años del Hip Hop

Chamorro City Hall y Centauro Centro de Eventos son los lugares escogidos para reunir a dos leyendas del rap en español. Por un lado, se hará presente Alcolirykoz, agrupación originaria de Medellín, y, por otra parte, directamente desde España, llega Sho Hai, integrante de Violadores del Verso.

Las celebraciones por los 50 años del Hip Hop no cesan en todo el mundo y Bogotá, capital del Rap en Suramérica, y Medellín no podían ser la excepción, por eso de la mano de Get Down Producciones llega una fiesta inigualable con dos leyendas del movimiento el 19 y 20 de octubre, respectivamente.

Desde España, más específicamente Zaragoza, regresa a nuestro país Sho Hai, integrante del legendario grupo Violadores del Verso y mítico MC respetado y querido en gran parte del mundo por su aporte al rap en nuestro idioma.

Como era de esperarse, solamente un nombre insignia podría compartir escenario junto a este talento y ese es el de Alcolirykoz. Gambeta, Kaztro y Fazeta serán los encargados de animar la fiesta junto al español .

Pero eso no es todo, ya que, representando la costa atlántica de nuestro país, L’XUASMA también dirá presente en este escenario y para cerrar un lineup de fantasía, Laberinto dará su show para esta importante celebración.

Cuatro propuestas artísticas de rap en español y de alto nivel prometen ofrecer dos noches inolvidables. El primer turno será para Bogotá el 19 de octubre y los capitalinos amantes de esta cultura podrán ser partícipes de esta fiesta, mientras que para los medellinenses llegará su oportunidad tan solo un día después, el 20 del mismo mes.

Toda la boletería, para las dos ciudades, ya se encuentra disponible y abierta al público a través del sitio web oficial de All Tickets. Estos son eventos únicamente para mayores de edad y están programados para iniciar a las 8:00 p.m.

Pocas veces se repiten eventos de esta magnitud con leyendas de este calibre para el rap en español, por eso la invitación queda abierta para todo amante de la música que quiera acercarse a conocer a esta leyenda de Zaragoza con uno de los referentes más importantes para nuestro país.