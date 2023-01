Efemérides 5 de agosto: Hace 57 años se dio la misteriosa muerte de Marilyn Monroe

1962. Encuentran a la actriz Marilyn Monroe muerta en su cama al lado de un frasco de somníferos. Los médicos y el forense dictaminan el suicidio de Norma Jean Baker, nombre real de la estrella de cine de 36 años.

La muerte de la mujer considerada como una de las “sex-symbol” más importantes de la historia, generó diferentes preguntas que jamás tuvieron respuesta.

Oficialmente murió por sobredosis de barbitúricos, pero cuando la policía llegó de madrugada a casa de la actriz, los testimonios de los testigos y la escena de la muerte no cuadraban, pues el cuerpo aparentemente había sido movido y no había ningún vaso de agua que comprobara que Monroe se había tomado las pastillas y así haberse suicidado.

Otras teorías de su muerte son que pudo haber sido un accidente, un asesinato o que falleció bastantes horas antes de que se diera aviso a las autoridades y que su habitación fue manipulada y organizada convenientemente antes de la llamada telefónica para evitar responsabilidades penales a sus médicos y a su ama de llaves.

1966- Se lanza "Revolver", séptimo álbum de la banda británica de rock The Beatles.

El álbum logró llegar al número uno en la lista de éxitos del Reino Unido y fue el álbum que marcó la carrera del grupo como psicodélica. Con gran variedad de estilos como ‘Taxman’ (hard rock), ‘Tomorrow Never Knows’ (rock psicodélico) y ‘Eleanor Rigby’ (pop barroco), Revolver es citado frecuentemente como uno de los mejores álbumes de la historia de la música popular y del rock. Además en 1997 fue seleccionado en el tercer puesto de los mejores álbumes de todos los tiempos en una votación de Music of the Millennium dirigida en el Reino Unido por prestigiosos medios.

2013.- Muere el músico de jazz George Duke.

El artista fue uno de los pioneros del jazz y el smooth con los teclados, grabó 40 discos y fue ganador de premios como el Grammy.

Se caracterizaba por mezclar géneros como el funk, jazz acústico y electrónico, soul, así como rythm and blues. También, fue productor de artistas como Smokey Robbinson, Miles Davis, Gladys Knight, Dionne Warwick y Natalie Cole, además de tocar con Frank Zappa, la orquesta de Don Ellis y la banda de Cannonball Adderley.

Murió a sus 67 años en Los Ángeles, California.

