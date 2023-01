Efemérides 8 de agosto: Siete años sin el maestro Jairo Varela

2012: El pasado 8 de agosto del 2012, toda Colombia lamentaba la muerte del maestro Jairo Varela, fundador y director del emblemático Grupo Niche, quien falleció por cuenta de un paro cardiaco en su casa al sur de Cali.

Varias canciones escritas por el músico se convirtieron en himnos de Cali y su feria, entre ellos el tema titulado ‘Cali Pachanfguero’.

Según data la historia de la agrupación salsera, en 1979 en Bogotá inició la conformación del grupo, sin embargo, fue en 1982 que empezó con su nombre definitivo de ‘Grupo Niche’ y desde entonces no dejaron de hacer historia en su género con éxitos como ‘Buenaventura y Caney’, ‘Gotas de lluvia’, ‘Busca por dentro’, entre otros.

1961: The Edge, guitarrista de la banda U2 cumple 58 años.

Dave Evans, más conocido como ‘The Edge’ es le guitarrista de la reconocida banda irlandesa U2, sin embargo, según fanáticos, aunque no es la voz líder, su talento en la guitarra y su estilo musical apoyado en estilos digitales es el plus diferenciador del sonido de U2, lo que hace a The Edge el más auténtico de la banda.

En 2016 The Edge se convirtió en el primer artista de rock en tocar en la histórica Capilla Sixtina, en medio de una conferencia en el vaticano sobre medicina, donde interpretó cuatro canciones frente al mismo Papa Francisco y una audiencia de 200 personas.

1998: Shawn Mendes, el actor, compositor y cantante canadiense cumple 21 años.

El joven cantante dio su salto a la fama en 2014, cuando por medio de una aplicación publicaba sus versiones se exitosas canciones de reconocidos artistas y poco tiempo después llamó la atención de Andrew Gertler, un reconocido representante que vio el gran talento de Shawn y decidió llevarlo a Nueva York para que firmara contrato con su sello discográfico.

Un año después, lanzó su primer álbum ‘Handwritter’, un éxito rotundo en Estados Unidos y con el que logró el número uno del Billboard 200. Entre sus canciones más conocidas están Stitches, Mercy, Youth, entre otras.

