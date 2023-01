Efemérides 2 de agosto: ¡La actriz Angie Cepeda cumple 45 años!

1974: Hoy hace 45 años nació la actriz colombiana Angie Cepeda, conocida por participar en varias series y películas en Colombia, Estados Unidos y Europa, además de ser la hermana de la también actriz Lorna Cepeda.

Entre las producciones de las que hizo parte se encuentra ‘Escobar, el Patrón del mal’, interpretando a Regina Parejo, ‘La Semilla del Silencio, ‘Kill Chain’, donde actuó junto a la estrella de Hollywood Nicolás Cage, entre otras.

1986: Un día como hoy, hace 33 años, la banda estadounidense Cindirella lanzó su álbum debut.

Se trata de ‘Night Songs’, su primer álbum de estilo glam metal que logró vender tres millones de copias y posicionarse en los primeros puestos de las listas estadounidenses.

Entre sus canciones más sonadas se encuentran, ‘Shake me’ y ‘Nobody’s Fool’.

Un año atrás la banda fue descubierta por el músico Jon Bon Jovi, cuando los escuchó tocar en un club de Filadelfia, luego de esto, la banda Cindirella se fue de gira con el cantante y ese mismo año firmó contrato con la disquera Mercury Records.

2003: Kiss y Aerosmith inician una gira conjunta

Hoy hace 16 años, las legendarias bandas Kiss y Aerosmith iniciaban su gira conjunta por Estados Unidos.

En una serie de 35 conciertos, el tour inició en la ciudad de Hartford, presentaciones en los que deleitaron a los amantes del rock con grandes éxitos como ‘Walk This Way’, ‘Love in an Elevator’, ‘Detroit city rockers’, entre otras.

