'Petit Mal', una historia de poliamor en Colombia que busca ser referente

La cineasta española Ruth Caudeli se pone por primera y probablemente por última vez, delante y detrás de la cámara en 'Petit Mal', un relato de su propia historia de poliamor con el que espera ser un referente sobre las relaciones amorosas no convencionales en el Festival de Cine de Tribeca, donde la cinta será estrenada.

Caudeli, nacida en Valencia, España, y que lleva casi una década en Colombia considera que su participación en Tribeca es '"un sueño hecho realidad" pero también reconoce el miedo ante el estreno de su cinta en el certamen de Nueva York, que busca reflejar puntos de vista innovadores y poco representados.

'Petit Mal', título que viene del concepto de 'crisis de ausencia' en psiquiatría, está protagonizada por tres mujeres cuya dinámica se ve interrumpida por el viaje laboral de una de ellas; la distancia que les obliga a replantearse sus afectos y superar sentimientos como la soledad, la envidia y los celos.

Los tres papeles principales los interpretan la misma Caudeli (Laia) y dos de sus más estrechas colaboradoras, Silvia Varón (Martina) y Ana María Otálora (Anto), en esta mezcla de documental y 'ficción autobiográfica' sobre el momento que cambió su trejia, y explica: "Se basa en un eco de nuestra relación".

"Estar delante de la cámara fue difícil, pero no sentí que pudiese ser de otra manera. Fue un proceso catártico, con la emoción a flor de piel, y estuve acompañada de dos grandes actrices que me respaldaron, pero será la primera y última vez delante de la cámara", indicó la cineasta.

"Es importante tener referentes cuando creces: muchas adolescentes invalidan lo que sienten y son porque la tele, el cine o las narraciones crean un imaginario alrededor de la mujer diciendo que solo es posible ser de una manera", agregó.

"Las expresiones artísticas permiten remover, indagar en nosotras como personas, y en mi caso el cine me ha permitido conocerme más, entender a los que me rodean y expresarme de formas que no había logrado en mi vida diaria. Yo soy una persona muy tímida y cerrada, pero en el cine lo opuesto", aseguró Caudeli.

Ruth Caudeli, que considera que ha llegado a la 'madurez' de su carrera en Colombia, donde lleva establecida nueve años, reconoce que la industria del cine en el país es incipiente y es difícil lograr fondos y espacios de exhibición para historias diversas que se apartan de lo convencional. La cineasta dirigió la serie 'Pálpito' , producida por CMO Producciones que ha estado en la lista como la número 1 a nivel mundial. - EFE