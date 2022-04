Doctor Strange: Nuevas noticias, adelantos y mucho más de la próxima película del Hechicero Supremo

Tras el estreno de su último tráiler oficial, 'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' calienta motores para su tan ansiado estreno en todas las salas del país, además, Marvel Studios publicó el que será el póster oficial de la cinta que protagonizarán el actor británico Benedict Cumberbatch y la actriz estadounidense Elizabeth Olsen, junto a un elenco de lujo.

En la imagen podemos apreciar las diversas variantes que tendrá el mago de la calle Bleecker, como lo son su versión 'Supreme', o zombie. Por otro lado, la Bruja Escarlata también mostrará su lado más tenebroso, con el que enfrentará a diferentes entes del multiverso con el objetivo de encontrar a sus hijos perdidos, Billie y Tommy.

Publicidad

Además, se han revelado pequeños tv spots de la película que han alimentado cada vez más los cientos de rumores que los fans e insiders de varios medios que han comentado a través de internet, uno de los más sonados son la aparición de Charles Xavier, mejor conocido como Profesor X, quien sería interpretado una vez más con el actor inglés Patrick Stewart, dando ingreso a los X-men al universo cinematográfico de Marvel.

Te puede interesar: Toda una revelación: 'Doctor Strange' presentó su último avance, mostrando nuevos personajes

Publicidad

No obstante, no todo son buenas noticias para los amantes de esta saga, pues debido a una escena de 12 segundos en la que se hace referencia a madres lesbianas hicieron que el filme haya sido vetado en Arabia Saudita, aunque en principio se creyó que era debido a la orientación sexual del personaje de America Chavez. Ante esto, Disney asegura que no recortará ninguna de las partes de la cinta, eso sí, mantienen las conversaciones para promover su proyección en ese país.

'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' se estrenará el próximo 5 de mayo en cines. Se espera que sea una película plagada de cameos, referencias y conexiones con otras películas del 'UCM'.