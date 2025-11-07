En vivo
Caracol TV  / Contenido patrocinado  / Lorenzo, el invitado especial que llegó a Caracol Televisión gracias al Efecto Ringo

Lorenzo, el invitado especial que llegó a Caracol Televisión gracias al Efecto Ringo

Como parte de la campaña Efecto Ringo, Lorenzo llegó a las instalaciones de Caracol Televisión para recordarnos el poder de la adopción y el amor incondicional.

