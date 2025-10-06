Los cambios que trae el Desafío Siglo XXI para la etapa de dos equipos: generarán polémicas

En el capítulo 67 del Desafío Siglo XXI se vivió la primera competencia entre Gamma y Omega con sus equipos reformados. Fue precisamente en el Desafío Millonario, donde se enfrentaron por 50 millones de pesos y un superpoder para su capitana.

Mira también: Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente



Esta prueba, realizada por fuera de la Ciudad de las Cajas, marcó el inicio de la nueva etapa del reality, ahora con solo dos equipos en competencia. Tras una intensa jornada, Katisuka, la capitana del equipo ganador recibió un superpoder: asignar los dos primeros chalecos de este ciclo, uno para un hombre y otro para una mujer. Este es solo uno de los cambios que anunció Andrea Serna para esta nueva fase.



Los cambios del Desafío en la etapa de dos equipos

En la llamada inicial con las casas, Andrea Serna reveló varios ajustes que transformarán la dinámica del juego.

En primer lugar, el arriendo de la casa aumentará a 25 millones de pesos, una suma considerable que motiva aún más a los equipos a ganar el Desafío de Sentencia y Servicios para evitar pagar este valor y quedarse en Playa Alta.

Además, el premio al mejor equipo del ciclo también sube a 25 millones de pesos, un incentivo adicional para mantener el máximo rendimiento en cada prueba.



Publicidad

Otro cambio importante es que ahora se entregarán chalecos tanto para hombres como para mujeres, ya no solo para un género.

Y, por último, se modificó la forma de asignar los sentenciados: ya no será el equipo perdedor o su capitán quien decida quién recibe el chaleco, sino que el equipo ganador tendrá el poder de ponerle nombre propio a esa temida prenda.

Publicidad

Mira también: Quiénes quedaron sentenciados HOY en el Desafío: gracias a superpoder, Katiuska tuvo la palabra

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.