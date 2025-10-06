En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Los cambios que trae el Desafío Siglo XXI para la etapa de dos equipos: generarán polémicas

Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, les contó a los integrantes de Omega y Gamma los cambios que se tendrán para esta fase de dos equipos y que harán que la competencia tome otro rumbo.

