Quiénes quedaron sentenciados HOY en el Desafío: gracias a superpoder, Katiuska tuvo la palabra

Tras el intenso Desafío Millonario que se vivió fuera de la Ciudad de las Cajas entre Omega y Gamma, Andrea Serna sorprendió a Katiuska, capitana del equipo rosado, con una importante ventaja. En una mesa cercana, la presentadora le mostró dos cajas y le explicó en qué consistía su superpoder.

“Como capitana, vas a elegir a los dos primeros sentenciados de este ciclo, pero no es para que tu equipo decida. Tienes que dejar cada chaleco con nombre propio: uno para una mujer y otro para un hombre”, le indicó Andrea. De esta manera, la presentadora también reveló cómo funcionará la entrega de chalecos en esta tercera etapa del Desafío: el equipo ganador decidirá para quién irá cada chaleco de sentencia después de las pruebas, con nombre propio, uno para cada género.



Quiénes quedaron sentenciados HOY en el Desafío

Katiuska tomó los chalecos y regresó a la Ciudad de las Cajas con la responsabilidad de elegir a los primeros sentenciados del ciclo. Al llegar, sorprendió a todos cuando visitó la casa de sus rivales y decidió colocar los chalecos a Gio y Grecia, los dos primeros sentenciados del nuevo ciclo del Desafío Siglo XXI.

