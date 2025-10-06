Quiénes quedaron sentenciados HOY en el Desafío: gracias a superpoder, Katiuska tuvo la palabra

Publicidad
Tras el intenso Desafío Millonario que se vivió fuera de la Ciudad de las Cajas entre Omega y Gamma, Andrea Serna sorprendió a Katiuska, capitana del equipo rosado, con una importante ventaja. En una mesa cercana, la presentadora le mostró dos cajas y le explicó en qué consistía su superpoder.
“Como capitana, vas a elegir a los dos primeros sentenciados de este ciclo, pero no es para que tu equipo decida. Tienes que dejar cada chaleco con nombre propio: uno para una mujer y otro para un hombre”, le indicó Andrea. De esta manera, la presentadora también reveló cómo funcionará la entrega de chalecos en esta tercera etapa del Desafío: el equipo ganador decidirá para quién irá cada chaleco de sentencia después de las pruebas, con nombre propio, uno para cada género.
Katiuska tomó los chalecos y regresó a la Ciudad de las Cajas con la responsabilidad de elegir a los primeros sentenciados del ciclo. Al llegar, sorprendió a todos cuando visitó la casa de sus rivales y decidió colocar los chalecos a Gio y Grecia, los dos primeros sentenciados del nuevo ciclo del Desafío Siglo XXI.
