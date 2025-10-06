En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó el Desafío Millonario HOY de la etapa de dos equipos: jugosa cifra en juego

Quién ganó el Desafío Millonario HOY de la etapa de dos equipos: jugosa cifra en juego

Omega y Gamma enfrentan su tercer Desafío Millonario y deben demostrar qué tan fuertes quedaron sus equipos tras la reorganización. Además de 50 millones de pesos como premio, la capitana del ganador tendrá un superpoder.

