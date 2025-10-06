Quién ganó el Desafío Millonario HOY de la etapa de dos equipos: jugosa cifra en juego

Omega y Gamma se enfrentaron en su tercer Desafío Millonario de la temporada, una prueba decisiva en la que debieron demostrar qué tan fuertes quedaron sus equipos tras la reorganización. En esta ocasión, además de los 50 millones de pesos en juego, la capitana del equipo ganador obtendría un poderoso beneficio: un superpoder que podría cambiar el rumbo del ciclo.

Los dos equipos que seguían en competencia salieron de la Ciudad de las Cajas y de los boxes para enfrentarse en una exigente pista al aire libre, inaugurando oficialmente la etapa de dos equipos. Todos los integrantes participaron: por Omega, Rata, Zambrano, Leo, Eleazar, Katiuska, Rosa, Tina y Manuela; y por Gamma, Potro, Camilo, Juan, Gio, Yudisa, Mencho, Valentina y Grecia. Andrea Serna, presentadora del programa, les recordó que había 50 millones de pesos para el ganador y un superpoder para la capitana de la escuadra victoriosa, así que la sed de triunfo los impulsó desde el primer segundo.



Cómo fue el Desafío Millonario entre Omega y Gamma

Cuatro integrantes del equipo partieron cargando una maraca gigante. El primer reto fue ponerla de pie para que un jugador subiera por el tubo y sacara un balón de una canasta. Luego continuaron cargando la maraca y la pasaron por tres círculos de madera, después sobre troncos, y más adelante la llevaron para atravesar una maraña de cuerdas.

El recorrido siguió por un túnel lleno de costales hasta llegar a la zona donde, con ayuda de la maraca, hicieron pasar el balón por una canal hasta embocarlo en una canasta.

Una vez conseguido el objetivo, regresaron por toda la pista para entregar la maraca a sus otros cuatro compañeros, quienes buscaron otro balón, lo encestaron y volvieron. El primer equipo en estar completo en la plataforma después de anotar los dos balones se quedó con la victoria.



Al final, el equipo que ganó fue Omega: Rata, Zambrano, Leo, Eleazar, Katiuska, Rosa, Tina y Manuela celebraron con emoción.

Qué le pasó a Valentina en el Desafío Millonario entre Gamma y Omega

Todos los integrantes de las escuadras participaron en la pista; sin embargo, llamó la atención algo que sucedió con Valentina. La participante tuvo un pequeño error de concentración que, de no haber sido por la rápida reacción de sus compañeros, pudo haberles costado caro y dado ventaja a los rivales.

En el tramo del túnel lleno de costales, Valentina comenzó a sacar los del carril de Omega en lugar de los de Gamma. Fue entonces cuando sus coequiperos le indicaron que estaba en el carril equivocado.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.


