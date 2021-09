Video: conoce la verdadera historia detrás de la popular frase “¡Eso, Tilín!”

En los últimos días se ha popularizado en redes sociales la frase “¡Eso, Tilín!”, incluso, ha generado una tendencia viral en la popular red social TikTok, en donde decenas de personas comparten clips con esta frase, pero la pregunta que se hacen muchos internautas es de dónde salió y quién es su protagonista.

Pese a que la expresión se popularizó recientemente, en realidad se trata de un viejo video publicado en la plataforma de YouTube en 2019, donde un hombre peruano se emociona al ver a un niño bailando en la calle y le pide que lo haga para su cámara, viralizándose de inmediato allí antes que en otras redes.

Y es que el clip se hizo tan popular que muchas personas empezaron a especular y a encontrar el "origen" de las voces, pensando que se trataba de un mexicano, pero la realidad es que era de un niño de Perú que bailaba una reconocida danza de este país, popular como ‘la danza de las tijeras’.

En el clip se puede observar al pequeño que, al parecer, está pidiendo monedas en la calle sonriéndole al señor que está grabando y le dice “baila”, “métele pasito Tilín, uno, eso Tilín”; por lo que en seguida el niño empieza a bailar la danza, mientras el señor no para de pronunciar la frase: “woow Tilín, vaya Tilín”.

Al final se ríe un poco por una caída del pequeño y termina de grabar.

En YouTube el clip ya superó más de 11 millones de vistas, 287 mil likes y decenas de comentarios de los internautas, sorprendidos porque el video se haya popularizado de nuevo, mientras otros bromean y resaltan la humildad del niño.

Publicidad

“Gracias Tilín, me hiciste ganarle al insomnio, “cuánto flow tiene”, “acá en Perú esto se hizo viral hace 2 años, me sorprende que haya llegado hasta otros países, me había tomado como 1 año para superar esto y ahora me sigo riendo ja, ja, ja”, comentaron las personas en el clip.

Ahora la frase hace parte de varios memes de redes como Facebook y varios videos de TikTok de personas que recrean la escena o hacen diferentes videos con la frase.