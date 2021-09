Viral: pareja de influencers decide no asignarle género a su bebé y causan polémica

La reconocida inflencer brasilera Bianca Andrade ha dado mucho de que hablar en redes sociales, pues luego de compartir todo el proceso de maternidad de su primer bebé, Cris, quien nació en el mes de julio reveló que quería que su hijo viviera libremente y decidiera en un futuro cuál es el género con el que se siente identificado/a, razón por la que se volvió viral generando cientos de comentarios divididos por parte de los internautas.

La pareja informó en un medio local que no le asignarían un género específico a su hijo que nació hombre hasta que “tenga la madurez necesaria para hacerlo”, además para que aprenda a amar a las personas sin ninguna etiqueta social.

"Conocerá todos los géneros, orientaciones sexuales y, sobre todo, conocerá a muchas personas que lo quieren mucho", dijo el padre del bebé, Fred.

Aunque al inicio de su aventura como padres no habían pensado en esto, los creadores de contenido comentaron que la idea nació luego de que la hermana del esposo de la influencer confesara que era una persona no binaria, alguien que no se identifica con ninguno de los géneros, hombre o mujer.

Y es que no solo fue la decisión, sino la reflexión que les dio su hermana, pues al organizar la fiesta de revelación del bebé le pidieron opiniones, pero ella les preguntó “¿Por qué tenemos que celebrar el género y no solo celebrar a la persona?”.

Situación que los hizo pensar y llegar a la conclusión de que no les importaba si tenían un niño o niña en sus vidas, eligiendo el color morado para su evento como una celebración de su libertad.

Publicidad

“Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul, es mi color favorito y Bianca también tiene una fuerte conexión con ese color, así que fue perfecto", expresó el padre.

Hasta el momento la pareja continúa disfrutando de su nueva faceta como padres, comparten varias fotografías del crecimiento de su bebé y demuestran que sin importar el género pueden vestir a su hijo de todos los colores.