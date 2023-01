Una vez más, Marcela Reyes lanza fuertes declaratorias contra Exotic Dj

Para nadie es un secreto que Marcela Reyes se dio a conocer en el mundo digital a través de un fuerte escándalo en donde le reclamaba a su exesposo, Exotic Dj , por haberle sido infiel con su mejor amiga Valeria Gutierrez , un video que, sin duda alguna, en tan solo un par de horas, se volvió viral en el país. Lo más curioso de la situación, es que después de dicho encuentro, él decidió comenzar una relación sentimental con Gutierrez. ¿Aún tendrá esto enojada a la Dj?



Hace unos días, la youtuber caleña La Segura y Reyes realizaron una transmisión en vivo en donde se sometieron a responder bastantes preguntas sobre su intimidad sexual.

Desde preguntas como con cuántos hombres habían tenido relaciones sexuales, hasta si preferían una persona con pelos en sus genitales, o no; ambas figuras públicas decidieron entretener a su público con atrevidas preguntas durante la cuarentena.

En dicho live, continuaron hablando de qué opinaban sobre ‘meter’ un dedo en el ano a los hombres durante el coito. La Segura, comentó que no le parecía divertido, mientras que por su parte, Marcela respondió: “a mi eso me causa gracia, porque esos tirados a ‘machos’, y que dejen que la novia los choque, ¿qué es eso?... Yo aquí pensándolo bien… qué fuerte que el ex de uno se haya dejado chocar”. ¿Responderá el Dj algo al respecto?

