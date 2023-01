"Estos días han sido muy duros": La Segura habla de los cuadros de ansiedad que ha sufrido

Por medio de las declaraciones que dio en sus historias de Instagram, La Segura preocupó a gran número de sus seguidores debido a que les reveló que no se estaba sintiendo bien psicológicamente y que estos días han sido duros para ella.

Tras estos videos, la influenciadora decidió subir una publicación en la que aseguró que esto no es algo generado por la cuarentena, sino con algo que iba más allá y que ella no podía controlar.

Publicidad

Por esta razón, La Segura se convenció de tomar ayuda psicológica y afirmó que en el momento en el que se pueda salir de casa, y los riesgos sean menores, tomará ayuda profesional.





Publicidad

Sin embargo, dado a que muchos de sus seguidores han tenido varias especulaciones, la influenciadora decidió subir un video en su cuenta de YouTube en el que se sinceró con sus seguidores y a quienes decidió contarles sobre la situación que está atravesando.

Reiterando que esto no se debia al aislamiento en casa, La Segura reveló que sufre de cuadros de ansiedad y ataques de pánico desde hace, aproximadamente, tres años y que el primero de estos lo sintió cuando salió por primera vez con una expareja.

Publicidad

Hizo referencia a los sintomas que ella presenta en el momento en el que le dan y aseguró que el primero de ellos es empezar a sudar las manos, por lo que desde ese momento empieza a tratar de controlarse a sí misma.

"Tú sientes que se te va a paralizar un lado de la cara o el cuerpo, es como una sensación de catástofre que tú sientes que te vas a morir", fueron parte de las declaraciones dadas por la influenciadora.

Publicidad

A su vez, señaló que estos cuadros los presentaba esporádicamente, sin dejar de marcarla fuertemente, no obstante, confesó que actualmente estos no solo han existido de manera más frecuente, sino que además su tiempo de duración ha sido largo.

También fue clara al hablar de que no sufre de depresión, ni la tuvo antes, pero que lo que siente al estar así no se lo desea a nadie, pues son cosas que no puede controlar y que es muy difícil para quienes la rodean (al no ser profesionales) ayudarla mientras sufre de esto, ya que solo ella puede calmarse y salir del cuadro o ataque.

"He podido tocar la puerta de una tristeza infinita porque he pensado en la cantidad de personas que pueden tener depresión y no me lo quiero ni imaginar", dijo entre lágrimas La Segura

A la espera de la ayuda psicológica y profesional que decidió tomar, con el miedo a ser medicada, la influenciadora quiso revelar que su mejor medicina y su solución más eficaz ha sido la oración y estar de la mano con Dios.

Publicidad

"Me siento un poco mejor y quiero estar así en serio y voy a declarar que estaré así en estos días", fueron parte de las conclusiones en su video.

Publicidad

Publicidad

>> Entérate de la actualidad del entretenimiento en Colombia y el mundo. Notas, videos, fotografías de famosos y toda la información del mundo del espectáculo.

Mira también: