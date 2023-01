La Segura publicó sugestivo video bailando y, ¿se le vio más de la cuenta?

La Segura confesó que estos días en casa no han sido los mejores, pues no se ha sentido bien psicológicamente y ha presentado unos cuadros de ansiedad, sin embargo, aseguró que esto no se debía a la cuarentena.

Tras afirmar que en días previos no sentía ganas de crear contenido para sus redes sociales, también aseguró que en el momento en el que grabó este video donde cuenta lo que le pasa ya se sentía mejor anímicamente.

Es por ello que alegró a gran parte de sus seguidores, quienes celebraron que volviera con su particular energía a sus redes sociales. Esta vez, la influenciadora grabó un baile en su cuenta de TikTok.

A pesar de que muchos resaltaron su belleza, también hubo seguidores que afirmaron que La Segura dejó ver de más durante la grabación debido al escote que tenía su blusa.

"Me dan nervios que se le salga una" "¿Y no era que estaba con fuertes episodios de ansiedad? Tenía era ansiedad de mostrar todo" "Ella si no muestra no es nadie ?" "Ella bailando segura para que no se vayan a salir las bubis", son algunos de los comentarios a la publicación en la influenciadora.

