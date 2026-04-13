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Qué producciones dan HOY 13 de abril en Caracol: 'A Otro Nivel' y 'La Reina del Flow' - CaracolTV

Este lunes los programas de Caracol Televisión retoman su horario habitual; sin embargo, para el martes 14 de abril se presentarán nuevos ajustes debido al partido Colombia VS. Chile femenino.

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¿Cuándo vuelven a dar 'A Otro Nivel'? Esto pasará con los programas HOY 13 de abril

Este lunes los programas de Caracol Televisión retoman su horario habitual; sin embargo, para el martes 14 de abril se presentarán nuevos ajustes debido al partido Colombia VS. Chile femenino.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Esto pasará con la programación de Caracol Televisión este 13 de abril.