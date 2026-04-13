¿Cuándo vuelven a dar 'A Otro Nivel'? Esto pasará con los programas HOY 13 de abril

Caracol Televisión realizó cambios en su parrilla de programación el pasado viernes 10 de abril debido a la transmisión del partido Colombia VS Venezuela Feminino en la Liga de las Naciones, evento deportivo que quedó 0- 0. En este sentido, cortaron una parte de 'Hilos de vida' y también los espacios correspondientes a 'A Otro Nivel' y 'La Reina del Flow 3' fueron reemplazados por el enfrentamiento entre los dos grupos.

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Cuándo vuelven a dar 'A Otro Nivel' en Caracol Televisión

Este 13 de abril se transmitirán los programas en su horario habitual. De esta forma, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. irá 'Día a Día', seguido de 'María, la del barrio' de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., y de Noticias Caracol de 12:30 p. m. a 3:30 p. m.



En la franja de la tarde, se emitirá 'Tormenta de Pasiones' de 3:30 p. m. a 5:00 p. m., seguido de 'Leyla' de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. y de 'Hilos de Vida' de 6:00 p. m. a 7:00 p. m., que justamente el viernes pasado sufrió un recorte de media hora.

La edición central de Noticias Caracol irá de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. y posteriormente regresará 'A Otro Nivel' a su horario habitual con Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez (de 8:00 p. m. a 9:30 p. m.)





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Posteriormente, se dará paso a 'La Reina del Flow' de 9:30 p. m. hasta las 10:30 p. m., así como también de 'Vecinos' de 10:30 p. m. a 11:30 p. m. y la última edición de Noticias Caracol de 11:30 p. m. a 12:00 a.m.



En qué va 'A Otro Nivel'

En el mas reciente episodio, se pudo notar que Notas Cruzadas se convirtió en el mejor grupo; sin embargo, Gente que Canta debe ir nuevamente a los estudios de ditu debido a que quedó en riesgo durante la velada, de esta forma debe empezar a prepararse para dar un concierto en la calle en el que pueda conectar con la gente y asegurar un cupo para la siguiente fase del programa.

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