Programación de Caracol el 24 de diciembre: no darán 'La Danza de los Millones' - CaracolTV

'La Danza de los Millones', programa conducido por la presentadora Laura Acuña regresa a su horario habitual el próximo 26 de diciembre en Caracol Televisión.

Programación de Caracol HOY 24 de diciembre: ¿qué pasará con ‘La Danza de los Millones’?

Caracol Televisión realizó ajustes en la parrilla de programación este 24 de diciembre para que los espectadores puedan disfrutar de una gran variedad de programas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Qué pasará con 'La Danza de los Millones' y 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' este 24 de diciembre.