Los hogares colombianos están más que preparados para la llegada del Niño Dios este 24 de diciembre; por eso Caracol Televisión ha realizado diferentes cambios en la parrilla de programación para que los televidentes puedan equilibrar su Nochebuena entre estar con familia y disfrutar de los mejores programas de la pantalla chica.

Quizás una de las novedades que más curiosidad ha despertado en los fanáticos es la referente a ‘La Danza de los Millones’, programa conducido por Laura Acuña que busca darle regalo de Navidad a los verdaderos fanáticos del formato. Cada noche se reparten 120 millones de pesos entre las figuras públicas que participan en el juego y los televidentes.



Cambios en la programación de Caracol Televisión este 24 de diciembre

De acuerdo con la rejilla de programación, las producciones de la mañana ( ‘Día a Día’, La Usurpadora’ y la edición del mediodía de Noticias Caracol) se transmitirán con normalidad; sin embargo, los cambios inician con la transmisión de la santa misa de Nochebuena, que en esta oportunidad irá de 3:30 p.m. hasta las 5:45 p.m.

Posteriormente, se emitirá en pantalla ‘Hilos de vida’ de 5:45 p.m. hasta las 7:00 p.m., para darle paso a la edición central de Noticias Caracol.

De 8:00 p.m. a 9:30 p.m. (espacio destinado normalmente a ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’) se transmitirá ‘El Paseo 2’ y posteriormente darán ‘La Pena Máxima’ de 9:30 p.m. a 11:00 p.m.

En este sentido, este 24 de diciembre no se transmitirá ‘La Danza de los Millones’ con su respectiva llamada en vivo, uno de los momentos más esperados por los televidentes.





La programación del día terminará con la película ‘Carta el Niño Dios’, que tendrá lugar entre las 11:00 p.m. hasta las 12:30 a.m.



Cuándo regresa ‘La Danza de los Millones’ a su horario habitual

El programa volverá el 26 de diciembre a su horario habitual (de 9:30 p.m. hasta las 10:30 p.m.) para que más colombianos disfruten de las pruebas y puedan participar para jugar por un millonario premio, mismo que ya ha emocionado a diferentes espectadores.

