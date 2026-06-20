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Partido Alemania- Costa de Marfil HOY 20 de junio: qué pasará con 'La Red' y 'Se Dice De Mí' - CaracolTV

Caracol Televisión acortará un programa de la tarde para unirse a la fiebre del fútbol y dar cabida a uno de los partidos más esperados del campeonato de balompié.

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Hora del partido Alemania- Costa de Marfil HOY 20 de junio; así queda la programación

Caracol Televisión acortará un programa de la tarde para unirse a la fiebre del fútbol y dar cabida a uno de los partidos más esperados del campeonato de balompié.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jun, 2026
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A qué hora es el partido Alemania- Costa de Marfil HOY 20 de junio en Caracol TV.
A qué hora es el partido Alemania- Costa de Marfil HOY 20 de junio en Caracol TV.
Foto: Caracol Televisión y Gol Caracol.