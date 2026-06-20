Hora del partido Alemania- Costa de Marfil HOY 20 de junio; así queda la programación

Caracol Televisión realizará varios cambios en su programación de este 20 de junio con el fin de transmitir un nuevo encuentro correspondiente al Mundial de la FIFA 2026 México, Canadá y Estados Unidos. Los ajustes se concentrarán principalmente en la franja de la tarde, mientras que la programación de la noche mantendrá su horario habitual.

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A qué hora es el partido Alemania-Costa de Marfil

Durante la jornada de la mañana, el canal mantendrá una programación enfocada en el entretenimiento y la información. En primer lugar, emitirá 'Pura Diversión' desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, distribuido en dos bloques. Posteriormente, la señal dará paso a Noticias Caracol, espacio que permanecerá al aire hasta las 2:00 de la tarde.

A partir de ese momento comenzarán las modificaciones en la parrilla de programación. Desde las 2:00 p. m. y hasta las 5:00 p. m., Caracol Televisión transmitirá el partido entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a una nueva fecha de la competencia que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos.





Una vez finalice el encuentro deportivo, la programación continuará con una edición más de 'La Red'. Sin embargo, el programa tendrá una duración menor a la habitual debido al ajuste realizado para dar cabida a la transmisión del compromiso mundialista.

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Este espacio contará con la participación de Mary Méndez, Marco Vergara, Frank Solano, Carlos Vargas y Carlos Giraldo, y se emitirá entre las 5:00 y las 6:00 p. m.

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Luego, a las 6:00 p. m., comenzará la emisión de 'Se Dice De Mí', que ocupará la franja previa al informativo principal de la noche. Más adelante, a las 7:00 p. m., iniciará Noticias Caracol, el cual permanecerá en pantalla hasta las 8:00 p. m.

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Después del espacio informativo, la programación continuará con 'Sábados Felices', programa que se extenderá hasta las 11:00 p. m. Finalmente, la jornada concluirá con 'Así va el Mundial', producción dedicada al seguimiento del campeonato y que estará al aire entre las 11:00 p. m. y las 12:00 a. m.

De esta manera, los principales cambios de la programación de Caracol Televisión para este 20 de junio estarán relacionados con la transmisión del partido entre Alemania y Costa de Marfil.