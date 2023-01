Mejorar la ortografía, el propósito de Luisa Fernanda W para el próximo año

La reconocida Luisa Fernanda W estuvo haciendo, por medio de sus historias de Instagram, un recuento de todas las cosas buenas que le han pasado en el presente año que está por acabarse. Sin embargo, hay un defecto que no pudo corregir este 2019 y que sus seguidores le critican cada vez que se da la oportunidad.

La youtuber presenta una gran debilidad al momento de escribir y es que su ortografía no resulta ser la mejor, pues en reiteradas ocasiones ha presentado errores en la forma en que redacta las palabras o haciendo mal uso de los signos. Pero, lo que los fanáticos no le perdonan es que no mejore, pese a que la corrigen.

Sin embargo, las disculpas de la joven llegaron y prometió que para el próximo año será menos distraída y leerá lo que escribe antes de publicarlo, aunque, al parecer, ni ella misma cree que lo logre corregir, pues al final de su comentario escribió entre risas que eso no va a pasar.

Estas palabras de Luisa se dieron luego de que en una de las historias que publicó escribiera Atanasio con "c", mientras se refería al concierto que ofreció, por primera vez, en el estadio de fútbol de Medellín.

Uno de los errores más recordados por los cibernautas corresponde al día en que anunció su supuesta aspiración presidencial cuando escribió en su cuenta de Twitter "voy a hacer presidente", en vez de "voy a ser presidente".

😂😂😂 ya estás lista para presidencia entonces 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ — hebert andres (@hebert925) August 15, 2019





"voy hacer la presidente de este país." Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, primero termine la primaria. — Herb Powell (@BrotherofHomer) August 15, 2019

Si escribes voy hacer y no voy A SER dudo mucho que llegues hasta allá. Aunque bueno, ya llegó duque, ahora lo creo todo 😬 — Daniella🌟 (@__Daniella1019) August 15, 2019





