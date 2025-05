Marcelo Dos Santos rompió su silencio sobre su separación de Beatriz Álvarez.

El pasado 10 de mayo de 2025, en La Red se confirmó la separación de Marcelo Dos Santos y Beatriz Helena Álvarez . La única información que se dio a conocer hasta ese momento fue que el motivo de la ruptura había sido una "delicada" infidelidad. Ante esta noticia, surgieron todo tipo de comentarios y especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido entre la pareja, cuyo matrimonio duró solo 10 meses.

Marcelo Dos Santos habló de su separación de Beatriz Álvarez

Tras una entrevista de la presentadora con la revista Vea, el actor fue contactado por el mismo medio y rompió su silencio para dar una breve, pero contundente declaración sobre el fin de su segundo matrimonio: "Solo te confirmaría que sí ha finalizado la relación. El resto es aprendizaje”.

Acto seguido, se le preguntó si ya estaba involucrado sentimentalmente con otra persona o si prefería estar solo un tiempo, y respondió: “Yo no soy de preferir, soy ‘aceptar’ que no se puede ni quiero ‘controlar nada!’”, y agregó: “El amor es real, es un hecho”.

Para finalizar sus declaraciones sobre la ruptura con la también coach Beatriz Helena Álvarez, dijo: “La vida sigue y mostrará. Se verifica el amor, más allá de la conformidad o disconformidad respecto a las expectativas, las condiciones o los resultados ‘personales’”.

Por qué Marcelo Dos Santos y Beatriz Álvarez se separaron

En entrevista para Vea, la conferencista con más de 30 años de experiencia en medios explicó que la separación se concretó a comienzos de abril y que decidió hablar públicamente por una necesidad personal de cerrar ese capítulo de su vida.

“Va para un mes larguito. Soy súper transparente, y así como en su momento dije ‘estoy enamorada’, creo que también debo contarle a mi comunidad que estoy separada”, expresó.

Aunque evitó entrar en detalles íntimos, reconoció que sí existió una infidelidad y agregó: “Antes solíamos ocultar estas cosas. Las mujeres escondíamos la verdad con frases como ‘diferencias irreconciliables’, pero ya no hay que hacerlo”. Sin embargo, dejó claro que ese no fue el único motivo detrás del final de la relación:

“Hay otros aspectos que no me corresponde mencionar. Tienen que ver con decisiones que él tomó desde su libertad. Yo creo que amar también es permitir que el otro actúe según su voluntad. La verdad no me interesa lo que pase con él más adelante. Lo que quiero es desvincularme de esta historia y darle un cierre”.