Beatriz Álvarez contó cómo se enteró de la infidelidad de Marcelo Dos Santos: "No pidió perdón"

Tras la confirmación de la ruptura entre Marcelo Dos Santos y Beatriz Helena Álvarez, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. La únicaversión oficial sobre el motivo de la separación fue una “delicada infidelidad” revelada por la misma periodista en una entrevista con La Red.

Mira también: Quién es la exesposa de Marcelo Dos Santos: Fueron amigos por 20 años, pero esposos por 10 meses

Días después, la también coach decidió hablar con la Revista Vea, donde profundizó sobre las razones por las que su relación sentimental no prosperó. Aunque su amistad con el actor argentino duró casi dos décadas, su matrimonio apenas alcanzó los 10 meses.

Por qué Marcelo Dos Santos y Beatriz Álvarez se separaron

Álvarez explicó que la separación se concretó a comienzos de abril y que decidió hablar públicamente por una necesidad personal de cerrar ese capítulo de su vida.

Publicidad

“Va para un mes larguito. Soy súper transparente, y así como en su momento dije ‘estoy enamorada’, creo que también debo contarle a mi comunidad que estoy separada”, expresó.

Aunque evitó entrar en detalles íntimos, reconoció que sí existió una infidelidad y agregó:

Publicidad

“Antes solíamos ocultar estas cosas. Las mujeres escondíamos la verdad con frases como ‘diferencias irreconciliables’, pero ya no hay que hacerlo”. Sin embargo, dejó claro que ese no fue el único motivo detrás del final de la relación:

“Hay otros aspectos que no me corresponde mencionar. Tienen que ver con decisiones que él tomó desde su libertad. Yo creo que amar también es permitir que el otro actúe según su voluntad. La verdad no me interesa lo que pase con él más adelante. Lo que quiero es desvincularme de esta historia y darle un cierre”.

Según relató, la convivencia se deterioró poco después del matrimonio, por lo que vivieron juntos solo durante cuatro meses: “Había visto algunas situaciones y comportamientos. Fue una decisión mía, pensé que era sano y preferí el querer estar, que el deber estar”.

Así se enteró Beatriz Helena de la infidelidad de Marcelo Dos Santos

Publicidad

La conferencista también fue enfática al afirmar que no contempla una reconciliación: “Para mí, una traición o una deslealtad es suficiente. Como te digo, amar implica fidelidad, y si esta se rompe, no hay forma de continuar, sin importar los detalles”.

Mira también: Por primera vez, Marcelo Dos Santos y Beatriz Álvarez relatan su historia de amor

Finalmente, reveló cómo descubrió la infidelidad: “Me lo contaron, él me lo confirmó, lo aceptó, pero nunca pidió perdón ni mostró intención de reparar el daño”.

Publicidad

Beatriz Helena concluyó diciendo que ha enfocado sus emociones en un podcast y un libro, herramientas que le han permitido ver la situación con perspectiva y sin victimizarse.