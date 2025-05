A Epa Colombia le negaron el beneficio de casa por cárcel: estos fueron los motivos

Desde el pasado 30 de enero, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Este 13 de mayo se confirmó que la creadora de contenido seguirá en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas le negó la prisión domiciliaria.

Por qué Epa Colombia no podrá acceder al beneficio de casa por cárcel

De acuerdo con el documento difundido por diferentes medios de comunicación, la petición estaba basada en su condición de madre cabeza de familia, no obstante, el despacho judicial argumentó que no cumple con el requisito a cabalidad.

El juzgado indicó: “No se advierte que Daneidy Barrera Rojas ostente la condición de “madre cabeza de familia” con miras a cumplir en su domicilio la pena de prisión”.

En el documento también se argumenta que su hija Daphne Samara no se encuentra en situación de desprotección, que la también influenciadora puede suplir sus necesidades (como su lactancia) desde la cárcel puede cumplir y que la pequeña cuenta con su madre Karol Samantha, quien tiene plena capacidad para asumir responsabilidades parentales.

Además, se señala la presencia de los abuelos, quienes se encuentran al tanto de la situación de Barrera y, “según la ley y la constitución, deben y pueden ejercer el cuidado y la protección de la menor de edad, en ausencia de sus progenitoras”.

Salud de Epa Colombia estando en la cárcel

Francisco Bernate, representante legal de Epa Colombia, alertó sobre la salud de la empresaria y dijo: "Muy mal, su estado de ánimo es terrible porque ella no está en un lugar seguro, no está en un sitio donde se sienta bien, es terrible... Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene una serie de dificultades que son muy complicadas", explicó en medio del encuentro.

El hombre agregó: "La piel se le ha deteriorado terriblemente, ha adelgazado terriblemente, su salud mental. No, en general yo creo que la situación es muy delicada", añadió.