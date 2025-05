Exparticipante del Desafío 2023 anunció el nacimiento de su hija: "Nunca será un error"

Escudero, exparticipante del Desafío 2023 y reconocido cantante que compartió gran parte de su carrera con Maluma, anunció el pasado jueves 8 de mayo que nació su hija Helena. La noticia la dio a conocer con una publicación en Instagram, en donde muestra la pequeña mano de la bebé, así como también las huellas que le tomaron a penas llegó al mundo.

"SIEMPRE será el amor más grande del universo cargado de bendiciones. 🙌🏼✨❤️TÚ PRINCESA MÍA, LLEGASTE PARA ALEGRAR NUESTRAS VIDAS Y SER SIEMPRE LA RAZÓN PARA SALIR ADELANTE 👧🏻", escribió en la plataforma.

Así ha vivido Escudero, del Desafío 2023, los primeros días de vida de su hija Helena. Foto: Instagram @escudero_14

En los primeros días de vida de la menor, el joven se ha dedicado a mostrar cómo ha vivido esta etapa de su vida, pues se le ha visto cargándola, alimentándola y cuidando a su novia durante el posparto. Recientemente compartió una historia en la misma red social disfrutando de una reunión familiar en la que veían una serie y al mismo tiempo estaban al pendiente de la nueva integrante del hogar.

Cabe resaltar que Escudero confirmó que su pareja estaba en la dulce espera hace varios meses, cuando ofreció una entrevista exclusiva para el programa de entretenimiento La Red en donde explicaba cómo su relación laboral con Maluma había llegado a su fin sin recibir mayores detalles al respecto:

"No me liquidaron, prácticamente salí con una mano adelante y la otra atrás (...) Él está (un familiar) con una abogada estudiando los contratos a ver qué se podía hacer, qué es factible, que yo obtenga una indemnización para mi esposa, mi familia porque ella tiene cinco meses de embarazo (...) En estos momentos uno no se puede echar a morir, echado para adelante, buscando trabajo", explicó en aquella oportunidad.

Asimismo, dejó ver cómo avanzaba el embarazo de Sara Gómez, su compañera sentimental, y se comprometió a hacer lo necesario para sacar adelante a su hogar por más desafiante que pareciera ser la situación. Poco después, anunció el lanzamiento de su sencillo 'Por si no te han dicho', que se estrenó el pasado 23 de abril en todas las plataformas musicales y que recibió una gran acogida por parte de sus seguidores en redes sociales.