Luisa Fernanda W volvió a perder en los juzgados y Nicolás Arrieta le ganó apelación

La pelea en los juzgados entre Luisa Fernanda W y Nicolás Arrieta parece no tener fin. Estos dos influenciadores se han visto envuelto en una polémica por las críticas y acusasiones que él ha realizado.

A pesar de que se había pensado que todo había terminado con la segunda tutela impuesta por Luisa, el youtuber decidió imponer una impugnación que terminó ganando, lo que revirtió la decisión del juez en la que debía pedir disculpas públicas a la influenciadora.

Cabe recordar que Nicolás había publicado un video en el que aseguró que estaba practicando para disculpase con la paisa, sin embargo, era evidente su ironía. Además, es necesario tener en cuenta que la primera tutela la había ganado él y que a Luisa no se le permitió impugnar esa, ni volver a presentar los mismos cargos, razón por la cual salió la segunta tutela.





Sin dudarlo por un momento, el youtuber no esperó para grabar unos videos en sus historias de Instagram en la que le reveló a sus seguidores todo lo que sucedió tras su impugnación.

"Declararon improcedente la anterior tutela, hecho superado porque ya había pedido disculpas, pero no tengo que borrar los videos ", explicó Nicolás a sus seguidores.

Al influenciador se le vio muy feliz por esta decisión, por ello en ningún momento dejo su satira, y cantó "We are the champions" de Queen. Cabe recalcar que las tutelas fueron impuestas porque Luisa lo acusó por atentar contra su buen nombre e imagen al decir que ella había sido parte de los que estafaron a usuarios de las redes sociales al promocionar productos que nunca les llegaron.

Nicolás, para finalizar, también aseguró que el abogado de Luisa Fernanda le afirmó que ya no sería una tutela, sino una demanda penal la que interpondría en su contra.

