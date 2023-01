Hermanas de Legarda tildan a Luisa Fernanda W de mentirosa por ocultarles su relación con Pipe Bueno

María y Daniela, hermanas del fallecido cantante Legarda, hicieron un video en vivo en el que esclarecieron los rumores que sus seguidores habían creado tras conocerse el hecho de que las jovenes habían dejado de seguir a Luisa Fernanda W en las redes sociales.

"Ya es tiempo para que ustedes ya sepan nuestra versión", mencionó Daniela iniciando el video.

Asimismo, María, confesó que ellas no tenían la intención de hacer las cosas públicas sino de manera interna y que, por esa razón, tuvieron contacto con Luisa vía telefónica con el fin de aclarar los rumores sobre el supuesto romance entre la paisa y Pipe Bueno a tan solo dos meses del fallecimiento de quien fue su novio.

Según las hermanas, la influenciadora siempre mantuvo su posición en la que negaba tener un amorío con el cantante. Sin embargo, Daniela, en un viaje que hizo a Medellín, corroboró que Luisa les había mentido ya que, según ella, en ese paseo confirmó que si había un romance entre los artistas.

Además, también señalaron que incluso defendieron a la paisa de la familia pues confinaban en lo que la youtuber inicialmente les había dicho.

Asimismo, las dos jóvenes hicieron énfasis en que la dejaron de seguir por la falta de honestidad que tuvo al no contarles la verdad sobre su amorío y que ellas no estaban de acuerdo con eso. No obstante, señalaron que "no la odian" y que son conscientes de que eventualmente ella debía encontrar una pareja y rehacer su vida.

Por último, concluyeron que le desean lo mejor en todo lo que haga y, a su vez, que sentían la necesidad de hablar y contar su versión, pues la gente las atacó mencionando que habían abandonado a Luisa y que los mensajes de “odio” que recibieron fueron muchos.

