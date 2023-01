Fabio Legarda confiesa más detalles sobre su enojo con Luisa Fernanda W

Los seguidores de Luisa Fernanda W y Legarda se encontraban a la espera del lanzamiento del videoclip de "Me sigues queriendo", última canción grabada por la pareja. Sin embargo, la producción no se pudo publicar debido a que Fabio Legarda, padre del artista fallecido, no estuvo de acuerdo con las imágenes del video.

El argumento del hombre fue que el clip debía hacerse en honor a su hijo y que él solo salía dos segundos y medio. No obstante, en un comunicado de prensa que publicó la paisa en el que se menciona al "equipo ganador", se añade que ellos mantuvieron la idea inicial que tenía Legarda con la canción y que quisieron respetar eso.

Pese a que en ese momento el hombre compartió su inconformidad en sus redes sociales, minutos después borró todo el contenido al respecto. Sin embargo, el padre del cantante le contó al youtuber Nicolás Arrieta por medio de mensajes más detalles de lo sucedido.

El hombre, inicialmente, aclaró que la canción era de Legarda y que tenía a Luisa como invitada, por ende, quien debía aparecer en la portada era el joven y no la paisa únicamente.

"Luisita subió a las plataformas la última portada del último trabajo realizado por Legarda, por cierto, al haber fallecido todo lo que se haga sobre él es un homenaje (…) pero ¿Qué hace falta en la portada?, ¿Quién es el artista principal y quién el artista invitado? Yo creo que existe avaricia, mezquindad y maldad en esa portada. Además, que quería estar como principal para que fuera publicado en sus páginas y eso tiene un sentido mezquino, egoísta y no digno de un amor", mencionó el hombre.

Además, mencionó que para él es doloroso y terrible el poco protagonismo que le dieron a su hijo en las imágenes del video.

"Legarda canta el tema e invita a participar a Luisa. En las imágenes ella aparece un 60%, Juanpa Zurita está en un 40% y Legarda solo dos segundos y medio, en una imagen que se desvanece, es una falta de respeto", señaló.

De igual forma, Don Fabio afirmó que nunca recibió respuesta ni de Luisa ni de su equipo de producción con base a sus comentarios referentes al video de "Me sigues queriendo".

"Les escribí que me gustaría ver imágenes de Legarda en flash de videos, en momentos cumbres como las del homenaje. Queremos verlo feliz, no triste (como aparece en los únicos segundos dedicados a él) y haciendo lo que más amaba que era su música. Pero fui irrespetuosamente ignorado por Luisa Fernanda W y el equipo", afirmó.

