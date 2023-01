Fotos comprueban que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno pasaron juntos el fin de semana

Luego del fallecimiento del cantante Fabio Legarda, Luisa Fernanda W no ha dejado de estar en el ojo del huracán, pues los usuarios no le han perdonado cada paso que ha dado para criticarla o apoyarla. Sin embargo, no se esperaban que se especulara sobre un nuevo amor en tan poco tiempo.

Recientemente, el rumor del supuesto romance de la youtuber con Pipe Bueno ha dado la vuelta en las redes sociales luego de que los vieran muy juntos en el Festival Vallenato y en Las Vegas, ya que se ha asegurado que los descubrieron besándose.

Publicidad

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir los rumores, aunque unas fotos del fin de semana los delata demostrando que comparten tiempo. Por un lado, Luisa publicó una instantánea en un criadero de caballos miniatura en Medellín, mientras que Pipe lo hizo de la misma manera, ambos etiquetando al mismo lugar.

Además, para terminar de confirmar que sí estuvieron juntos, en la cuenta de Instagram de este sitio se compartió una imagen del cantante acompañado de un caballo miniatura, igual al que publicó la paisa.

Por supuesto, las críticas y las especulaciones no ha parado en las redes sociales pues, aunque ninguno de los dos se ha referido al tema, sus seguidores ya han sacado sus propias conclusiones de estas reveladoras imágenes.

“Y Luisa también se tomó fotos con un pony.... Mucho que pensar”, “Luisa y Pipe en el mismo lugar”, “Con Mateo le encantaban los tatuajes grandes (por él se hizo ese ojo en el brazo) con Legarda le empezó a gustar la música, ahora con Pipe Bueno se va a volver caballista”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Mira también: