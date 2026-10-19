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¿Cuándo empieza la Feria del Libro 2026, cuál es el país invitado y más?

Detalles sobre cuándo es Cali-Lee 2026, la feria del libro de la capital del Valle del Cauca, cuál es el país invitado, expositores y todos los detalles del evento.

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Cuándo comienza CaliLee 2026, país invitado y más detalles de la feria del libro

Más de 500.000 visitantes son esperados en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, donde habrá una oferta de más de 250.000 libros, 900 eventos y una programación alrededor de la salsa y el merengue.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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CaliLee 2026
Feria del libro de Cali
Cortesía: CaliLee