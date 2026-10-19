Cuándo comienza CaliLee 2026, país invitado y más detalles de la feria del libro

CaliLee 2026, el nuevo nombre que tiene a partir de esa versión la Feria Internacional del Libro de Cali, abre sus puertas del 23 de octubre al 2 de noviembre en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. En su undécima edición, el festival combina literatura, música y cultura, y llega en un año marcado por el proceso de recuperación de la ciudad y la región tras el terremoto ocurrido en el mes de agosto. República Dominicana será el país invitado de honor, y el festival donará 100.000 libros infantiles y juveniles para acompañar a las comunidades afectadas.

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El evento es organizado por Universidad del Valle, Alcaldía de Santiago de Cali, a través de su Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas y Fundación Spiwak, y contará con una programación ambiciosa, esperando superar niveles de participación ciudadana.

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"Sabemos que donde hay una biblioteca, así sea pequeña, hay un niño que puede transformar su vida, una niña que puede cambiar su destino — porque los libros tienen esa capacidad asombrosa de ayudarnos a imaginar realidades mejores", afirmó Paola Guevara, directora de CaliLee 2026.

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País invitado a la feria del libro CaliLee 2026

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Se trata de República Dominicana, que traerá a Cali una delegación de más de 40 personas entre escritores, funcionarios y gestores culturales, con una muestra de su música, danza, teatro, artesanías, gastronomía y cine. Al ser el país invitado, la feria tendrá una programación musical dedicada a los ritmos que han hecho bailar al Caribe: la salsa, la bachata, el son, el dembow y, por supuesto, el merengue dominicano, declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La delegación presentará además artesanía tradicional, como la muñeca sin rostro; degustaciones culinarias; un ciclo de cine y documentales, y conversatorios sobre literatura y actualidad. Entre los invitados dominicanos están los escritores Frank Báez y Ledis Priscila Velázquez Rivera, y Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, también escritor. Alicia Baroni, viceministra de Industrias Culturales y Creativas y compositora, participará en el acto inaugural.

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Programación de la feria del libro CaliLee 2026

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La programación incluirá presentaciones de libros, conversatorios y encuentros con el público, además de un espacio para conmemorar los diez años de la reedición de ¡Que viva la música!, la novela de Andrés Caicedo. Como en cada edición, habrá picnics literarios, talleres para niños y familias, avistamiento de aves y actividades alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad, distribuidas a lo largo de los 11 días del evento.

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En el marco de las acciones que CaliLee impulsa para acompañar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto y contribuir a la reconstrucción desde la cultura, el festival gestionará y realizará la donación de 100.000 libros de la línea infantil y juvenil. Los ejemplares, aportados por Editorial Planeta y el Fondo de Cultura Económica, serán destinados a bibliotecas, fundaciones, colegios y municipios del Valle del Cauca, llegando a los 14 municipios donde Cali-Lee tiene presencia a través de Cali-Lee Región.

Con esta iniciativa, el festival busca acercar la lectura a niños y jóvenes y aportar, desde los libros y la cultura, a los procesos de recuperación de las comunidades.

