Vea en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 con la participación de modelo colombiana

El esperado Victoria’s Secret Fashion Show 2026 regresa con todo su brillo y glamour, prometiendo un espectáculo inolvidable que mantiene a los amantes de la moda al filo de sus asientos. Este año, el icónico evento de la pasarela internacional vuelve a acaparar las miradas del mundo del entretenimiento.

Cómo y dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en vivo

La gran cita con la moda internacional se podrá seguir en directo, permitiendo que los seguidores de la marca no se pierdan ni un solo instante del despliegue de alta costura, las icónicas alas y las tendencias que marcarán la temporada.

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Quién es la modelo colombiana que brillará en la pasarela

El orgullo patrio se toma una de las pasarelas más famosas del mundo. La modelo sanandresana Honey Ordoñez será la encargada de representar a Colombia en esta edición, demostrando por qué la belleza, elegancia y porte de la mujer colombiana continúan conquistando las mecas de la alta costura internacional.

Qué artistas se presentarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

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La música en vivo es el corazón palpitante del show y esta edición no se queda atrás. La organización preparó un cartel estelar encabezado por un grupo diverso de estrellas internacionales que pondrán a vibrar a todos los asistentes y espectadores.

Megan Thee Stallion, la reina del rap y ganadora de un premio Grammy, promete encender la pasarela con su 'show'.

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Megan Moroney llevará la música country y la banda KATSEYE llenará el escenario con música pop.

El cantante de pop Tate McRae llegará al desfile de "ángeles" para llevar sus canciones y coreografías especiales.

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Qué cantante colombiana será invitada especial en el desfile

La reconocida cantante Juliana fue elegida oficialmente como la invitada de Colombia para asistir en vivo y en directo al esperado Victoria’s Secret Fashion Show 2026 desde Los Ángeles.

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El universo de la moda internacional vuelve a acaparar las miradas de los fanáticos del entretenimiento digital con el esperado regreso de el "Mundial de las mujeres". En esta ocasión, el talento nacional dice presente gracias a la destacada participación de Juliana , quien a través de sus plataformas oficiales compartió la emocionante noticia con su comunidad de seguidores, generando una ola masiva de reacciones y felicitaciones por parte de colegas del medio.

