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Dónde ver el en vivo del Victoria's Secret Fashion Show 2026: conozca los detalles aquí

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará a las 6 de la tarde, hoy 18 de octubre. Contará con la participación de Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Barbara Palvin y Honey Ordoñez.

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Vea en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 con la participación de modelo colombiana

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará a las 6 de la tarde, hoy 18 de octubre. Contará con la participación de Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Barbara Palvin y Honey Ordoñez.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Gigi Hadid y Barbara Palvin modelos de Victoria's Secret
Gigi Hadid y Barbara Palvin modelos de Victoria's Secret
Foto: GettyImages.