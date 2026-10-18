Manuel Teodoro, director de ‘El Rastro’ contó a ‘La Red’ qué significado tiene el programa

Manuel Teodoro recordó los primeros casos que presentó en el programa y cuál fue la

respuesta del público ante este nuevo formato. Además, confesó que hubo un caso que lo marcó y fue el de un hombre que atentó contra la vida de su propia pareja y la frialdad con la que aceptó los cargos.

De qué trata ‘El Rastro’ de Caracol Televisión

‘El Rastro’ es un formato de periodismo de investigación criminal y crónicas policiales producido por Caracol Televisión. Su objetivo principal es adentrarse en los expedientes judiciales y los homicidios más impactantes que han marcado a la sociedad colombiana, exponiendo de manera detallada el trabajo forense, los móviles del delito y las pistas que permitieron resolver cada misterio.

Publicidad

Bajo la dirección general de Manuel Teodoro, el programa combina la narración periodística con la recreación rigurosa de los hechos. A través de testimonios reales de familiares, allegados, investigadores de la Policía y la Fiscalía, e incluso entrevistas cara a cara con los propios agresores, el formato logra desentrañar la mente criminal y visibilizar la verdad tras los hechos violentos.

Cuándo y dónde ver ‘El Rastro’

Publicidad

El programa se emite en la pantalla principal de Caracol Televisión durante los días festivos a las 8:00 p.m., justo después de la emisión central de Noticias Caracol. Además, todas las entregas, investigaciones especiales y contenidos exclusivos se encuentran disponibles en la plataforma digital Caracoltv.com y en sus canales oficiales de streaming.



Cuándo empezó ‘El Rastro’ en la pantalla de Caracol Televisión

‘El Rastro’ se estrenó oficialmente el 17 de octubre de 2011. Bajo la dirección de Manuel Teodoro, el programa nació como una apuesta periodística innovadora para rellenar un espacio clave de la televisión colombiana durante los días festivos. Desde su primera emisión, la producción captó de inmediato la atención del público al abordar de forma rigurosa y respetuosa los casos judiciales, homicidios y desapariciones más conmovedores del país.