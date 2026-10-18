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Manuel Teodoro, director de ‘El Rastro’ contó a ‘La Red’ qué significado tiene el programa

Para el periodista, la clave del éxito es el trabajo para poder hacerle justicia a los casos inconclusos con ayuda de las respectivas autoridades.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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