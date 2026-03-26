Cambio programación del 26 de marzo por Colombia VS. Croacia: qué pasará con 'A Otro Nivel'

Todo está listo para disfrutar del partido Colombia Vs. Croacia este 26 de marzo por la transmisión del Gol Caracol. El evento deportivo corresponde a los preparativos para el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026; por lo que en esta ocasión se desarrollará en el estadio Camping World de Orlando, Florida. Te contamos en esta nota qué cambios habrá en la programación para unirse a la fiebre del fútbol.

Mira también: James Rodríguez reapareció con Luisa Duque, su novia, en público, días antes del partido



Qué novelas darán en Caracol este 26 de marzo por partido Colombia VS. Croacia

De acuerdo con la rejilla de programación del canal, 'María la del barrio', la edición del mediodía de Noticias Caracol, 'Tormenta de Pasiones' y 'Leyla' conservarán su horario habitual. A partir de las 6:00 p. m., habrá un pequeño ajuste, pues no se transmitirá 'Hilos de vida' y la edición central de Noticias Caracol, sino que se dará inicio al partido de Colombia VS. Croacia.



Este espacio deportivo tendrá lugar aproximadamente hasta las 8:30 p. m., hora en la que se dará inicio a 'A Otro Nivel' con Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Pipe Peláez, quienes están buscando las mejores voces profesionales de toda Colombia. Posteriormente, se emitirá el capítulo de 'Vecinos' que se encuentra en uno de los momentos más importantes con la separación de Óscar y Tatiana.

Mira también: Yo Me Llamo Mini Bob Marley debutó como modelo y trabajó con James Rodríguez en campaña



Es necesario mencionar que este jueves no se emitirá el episodio de 'La Reina del Flow', por lo que los fanáticos podrán consumir los capítulos que han salido hasta el momento al aire haciendo clic a continuación (aquí).



En qué va 'A Otro Nivel'

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo la noche de eliminación, en la que se enfrentaron los cuatro grupos que estaban en peligro. Ellos tuvieron que convivir durante 24 horas y preparar el show que darían en la calle. Luego de observar todas las presentaciones, los jurados determinaron que 4/40 Sin Juan Luis es el primer grupo eliminado de la competencia; por lo que les recordaron a sus integrantes que este no es el final de su carrera artística, sino en inicio para apostar por un sueño.

Publicidad

Mira también: Letra de 'Te quiero ver campeón', canción de la Selección Colombia hecha por el género popular