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Cambio en la programación este 26 de marzo por partido Colombia VS. Croacia - CaracolTV

James Rodríguez, Lucho Díaz, Richard Ríos y más futbolistas se enfrentarán en el partido Colombia Vs. Croacia este 26 de marzo en Orlando Florida, Estados Unidos. Cambios en la programacición de Caracol TV.

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Cambio programación del 26 de marzo por Colombia VS. Croacia: qué pasará con 'A Otro Nivel'

James Rodríguez, Lucho Díaz, Richard Ríos y más futbolistas están preparados para dejar todo en la cancha y presumir el nombre de Colombia en el escenario internacional. Esto pasará con la programación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Qué cambios en la programación habrá este 26 de marzo de 2026.