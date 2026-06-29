Alejandro Sanz recordó la depresión y ansiedad que surfrió: “Da vértigo”

Alejandro Sanz brindó una conversación al reconocido medio Rolling Stone, en la que habló sobre la época donde se mostró vulnerable ante su público y colegas. Recalcó que la lucha interna muchas veces es desigual.

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Y es que en el año 2023 el cantante anunció en su cuenta personal de X que lleva meses atravesando episodios nuevos y difíciles para él y su salud mental. En ese momento, la ansiedad y la depresión llegaron a su vida. A pesar de tenerlo todo, se sentía triste y cansado en medio de sus últimos días de gira en Latinoamérica.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, decía su publicación más personal.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

En medio de su entrevista, habló también sobre su documental ‘Cuando nadie me ve’ que está basado en su historia personal, “la necesidad principal fue la de vaciarme y quitarme la armadura”. Este muestra al Alejandro que casi nadie ve, nadie conoce y escucha. Enseña su amor y pasión por la música y el arte. Además, es un viaje por toda su trayectoria, en el que recuerda sus orígenes y desafíos que vivió. Enseña su lado humano, vulnerable y sincero.



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“Da vértigo. Te sientes desnudo en mitad de una plaza pública. Hubo días en los que pensé: “¿Para qué me estaré metiendo en esto?”. Pero, al final, creo que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía, y si de alguna manera tu honestidad ayuda a otros a no sentirse solos en su propia oscuridad, cualquier duda desaparece”, así describió esas emociones.

Además, aclaró que estos cuadros depresivos no surgen de la nada, “no cae de un árbol”, pues, en su caso, se dio por cosas que se acumularon, que no habló y que no perdonó en el momento. Aseguró que, si no se gestiona todo, algún día, la mente termina explotando.

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“Cuando hay algo que tu no sabes, o simplemente no le encuentras el sentido a la existencia, no te importa estar vivo o no; te aburre soberanamente todo, y no quieres ni pensar. No hay nada que te saque de eso. Primero me sentí muy abrumado, sí muy querido, tengo que agradecerlo…”, dijo en medio de una entrevista con un medio mexicano.

El ganador de 28 Grammys contó que, debido a sus episodios depresivos, tuvo que llegar a tomar medicamento psiquiátrico porque era la única manera con la que podía sobrellevar el problema, además dijo que su cura también fue la música y sus amigos. Reconoció que está completamente curado. Su psiquiatra le dio el alta y solo mantiene la terapia.

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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son novios

A inicios del 2026, se dio a conocer su relación con la actriz peruana Stephanie Cayo, quien participó en ‘El Secretario’, de Caracol Televisión. Durante su presentación, Sanz invitó a Cayo al escenario a bailar su música y al finalizar, se besaron, confirmando todos los rumores.

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La actriz afirmó que ambos han sido pieza clave para el otro, pues su apoyo ha sido incondicional en todos los espacios. A pesar de que comentarios sobre la edad y el pasado de ambos no dejan de llegar, la pareja ha demostrado que su amor es más fuerte.

Alejandro Sanz nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid y tiene 57 años. Por otro lado, Stephanie Cayo nació el 8 de abril de 1988 en Lima, es decir, tiene 38 años. La pareja se lleva aproximadamente 20 años de diferencia.

