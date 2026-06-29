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Qué dijo Alejandro Sanz de los cuadros de depresión y ansiedad que sufrió

Alejandro Sanz, en una entrevista con Rolling Stone, recordó los episodios de ansiedad y depresión que vivió. Además habló sobre cómo los superó y qué relación tiene su documental con todo esto.

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Alejandro Sanz recordó la depresión y ansiedad que surfrió: “Da vértigo”

Sanz compartió detalles sobre sus inicios entendiendo la ansiedad y la depresión y, además contó cual fue su manera de superar eso. Sus amigos y la música fueron esenciales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Alejandro Sanz
Alejandro Sanz
Foto Instagram: @alejandrosanz