"¿Ahora sí me creen mi edad?": Johanna Fadul mostró orgullosa sus canas

El aislamiento preventivo obligatorio en casa ha causado que una gran cantidad de mujeres no pueda ir a la peluquería y taparse las canas, sin embargo, eso no ha sido problema para Johanna Fadul , quien no ha hecho nada por ocultarlas, sino que decidió que era una oportunidad para dejarlas ser.

Con mucho orgullo y haciendo referencia a que eran parte de su autenticidad, esta actriz mostró cómo tiene su cabello en estos momentos y dejó ver las canas que por estos días hacen parte de su look.

La publicación de estas historias en su cuenta de Instagram se dieron después de que ella subiera un video en su perfil en el que hablaba que todo lo que pasa en cuarentena se publica y queda en cuarentena. No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores en esta grabación fueron sus canas.

"Tienes muchas canas?" "Y las canitas te ves super" "¿acaso es un pecado tener canas??" "Que bellas se ven tus canitas ?" , son algunos de los comentarios que dejaron en ese video.

Por ello es que la actriz no dudó en mostrar realmente la huella que la edad ha dejado en su cabello y en medio de risas les contó a sus seguidores sobre sus canas.

"¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? ¿Lleno de canas? (...) ¿Ahora sí me creen mi edad?", fue parte de lo que dijo la actriz mientras revolvía su cabello.

