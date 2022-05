¡Abucheo incluido! Karol G regañó a asistentes que estaban sentados en su concierto

Karol G cumplió su cita con los colombianos entregando dos conciertos en el Movistar Arena en Bogotá, y durante sus presentaciones se dirigió hacia su público para reclamarle a tres personas en un palco por estar sentadas hablando por teléfono.

'La Bichota' estaba contando una historia en medio de su setlist definido en el cual sus seguidores disfrutaron con alcohol, gritos, cantos y energía desbordada; hasta que de un momento a otro se dirigió a un costado del escenario para preguntar "¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. Y hablando por teléfono... Mor, no".

Inmediatamente se escucharon abucheos y mientras la cantante paisa los miraba fijamente luego expresó que eso podía suceder en otro concierto, pero no en uno de Karol G.

Acto seguido se pudo leer en sus labios decir: “hágame el favor”, para luego dirigirse directamente a una persona del grupo, que era una joven mujer.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos, si yo la saco a bailar usted no ha calentado y no se va a sentir sexy, mami, bichota”, le dijo frente a sus seguidores que no cesaron de gritar y chiflar.

El vídeo fue compartido en Tik Tok por parte del usuario @victorpinohenao y ya superó los 3 millones de reproducciones y 3 mil likes.

Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: "Ya voy a ir a un concierto a sentarme nomas para que me suba a la tarima a bailar... 😅😅", "La amo 😂 qué regaño de coordinadora de colegio", "si me habla ella así.... les juro que ahí mismo me da infarto 😅".

