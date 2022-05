Paulina Rubio detiene concierto tras acusar de agresión sexual a un guardia de seguridad.

La cantante mexicana, Paulina Rubio , se vio obligada a parar abruptamente uno de sus conciertos en Phoenix, Arizona, para acusar, frente al público, a un guardia de seguridad de haberla tocado indebidamente.

El hecho se dio en una de las presentaciones de la gira de la intérprete tambipen conocida como 'La Chica Dorada', junto con Alejandra Guzmán, en su gira 'Perrísimas Tour'.

Rubio decidió subir al escenario para cantar con su público el tema 'Nena', que hizo a dueto con el intérprete español Miguel Bosé; sin embargo, la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un guardia que se encontraba presente en el lugar.

"Paren la música, paren la música", dijo en inglés la cantante del tema 'Ni Una Sola Palabra'. Luego se dirigió al supuesto agresor y le dijo: "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es de seguridad. ¡Qué vergüenza! Él me tocó y es guardia de seguridad".

Inmediatamente los asistentes del evento empezaron a abuchear y luego del paso de unos minutos, Rubio continuó con su presentación.

Hasta el momento no se tiene conocimiento si la cantante de 50 años o alguien de su equipo de trabajo haya tomado acciones legales contra el guardia acusado.

La gira 'Perrisimas Tour' ha sido blanco de críticas desde que se anunció, pues es conocida la rivalidad que comparten Guzmán y Rubio desde hace varios años, por lo cual muchos de sus seguidores se preguntaban cómo resultaría verlas juntas en el escenario.

"Nos detonamos nada más vernos, tenemos mucha fuerza y nos compenetramos”, dijo Paulina Rubio en la presentación del tour por los Estados Unidos en el Hard Rock Hotel, de Hollywood, en febrero, además aseguró que ya son “grandes” como para no darse cuenta de que “el ego es el oponente”.