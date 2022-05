Las redes sociales estallaron luego de que se hiciera viral un video en el que la promesa del género vallenato, Karen Lizarazo , estuviese en medio de una presentación en la que el histórico Poncho Zuleta estaba con ella.

Sin embargo, la atención no estuvo directamente en el espectáculo o en el talento de estos artistas, sino en la forma de actuar del cantante quien no soltaba ni dejaba por un momento sola a la joven, quien a pesar de esto no detuvo su presentación ni paró de cantar.

En el video es posible ver a Zuleta fuertemente aferrado a ella, especialmente la abrazaba por la espalda, mientras que con una de sus manos trataba de acercarla a su boca para poder darle un beso.

Durante esto, la artista simplemente se reía, casi que petrificada, mientras que trataba de alejarlo y correrle la cara, no obstante, él no dejó de ser insistente en esto.

Ante este hecho, las redes sociales colapsaron en críticas hacia el histórico del vallenato, pues aseguraron que fue un acto de acoso hacia Karen y criticaron que este tipo de cosas estuviese sucediendo ante la presencia de cientos de personas que no hicieron nada por ayudarla.

Tras todo el revuelto, la cantante publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que afirmó que repudia cualquier tipo de irrespeto hacia las mujeres "en cualquier hora, en cualquier lugar, en la calle, en la casa, en la oficina o en la tarima". A su vez, le envió un corto mensaje al artista en el que indicó: "Querido maestro Poncho Zuleta, lo he admirado desde niña, respeto su legado y usted sabe que lo aprecio. Maestro, que esta sea una oportunidad para hacer una reflexión como sociedad".

No obstante, usuarios en las redes sociales compartieron un video en el que es posible verla muy cercana al cantante ya estando fuera del escenario, en el que están bailando juntos y el continúa abrazándola de la espalda.