Karol G visitó una fundación de niños que luchan contra el cáncer para cantarles

Karol G se encuentra en la capital colombiana por el cumplimiento de dos conciertos en el Movistar Arena, en donde vendió el total de la boletería en el que catalogó como un tour recargado de reguetón, fiesta, alegría y empoderamiento.

Durante sus visitas por ciudades del país, la paisa ha tenido diferentes actos en los que se ha relacionado con sus compatriotas y ha demostrado que no se olvida de dónde viene, pues se acerca generalmente a aquellas personas más vulnerables o que hicieron parte de su juventud.

Todo esto ha demostrado que la cantante, a pesar de su gran reconocimiento internacional, no ha perdido esa humildad que la caracteriza y que tanto demuestra a través de sus redes sociales, dejando en claro el gran corazón que tiene.

En esta ocasión, Karol G decidió darle una sorpresa a los niños de la fundación HOMI, en donde se trata el cáncer infantil, y darles una alegría enorme, pues no todos los días una estrella musical llega a visitarte.

Con su tema 'Makinon' puso a bailar a una pequeña niña, quien no pudo contenerse de cantar con ella, por lo que 'La Bichota' le puso el micrófono para que se luciera.

Aplausos, baile y felicidad fue lo que compuso la sorpresa de la antioqueña, quien se entregó por completo a este increíble público.

"Es que es ese corazón que ella tiene", "Nunca me arrepentiré de llamarla ídolo", "Es INCREÍBLE todo lo que esta mujer demuestra no tanto como artista si no como persona", "Que linda es por esto la amo tanto", "¿Habrá algo que no sea perfecto en ella?", estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales que no pudieron evitar exaltar el gran acto que tuvo la artista urbana.

