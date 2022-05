Video: pastor viral asegura que las canciones de Karol G tienen mensajes satánicos

La cantante paisa Karol G se ha convertido en todo un ícono musical que ha representado satisfactoriamente a Colombia en escenarios internacionales. Sus canciones, color de cabello y discurso enfocado al empoderamiento femenino la han posicionado como una de las artistas de música urbana favoritas de todos los tiempos.

Recientemente, la intérprete de 'Tusa' se vio envuelta en una polémica, luego de que un pastor se viralizara en Tik Tok por afirmar que ella ponía mensajes subliminales en sus canciones para invocar a Satanás. Esto ocurre, supuestamente, en el caso particular de la canción 'Mi Cama', ya que si se reproduce al revés tiene una connotación completamente diferente.

"'Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste, cuando yo te hacía pom, pom, pom, pom', pero vamos a escucharla invertida (...) dice 'Oh, satán, lleva tu cuerpo conmigo'", argumentó el pastor en una grabación que ya recoge múltiples visualizaciones.

El hecho ha dividido opiniones entre quienes no comparten su música y apoyan al religioso que se tomó la vocería en el culto evangélico o aquellos que aseguran que es solo un caso para desmeritar el talento de la cantante.

"Yo no escucho q diga eso, el fanatismo les hace buscar y escuchar lo que no hay, en fin", "esto es muy 2012 de tu parte", "el pastor no tenía discurso ese día", "y la hermana del culto hasta los boletos 🎟 tiene ya para ir al concierto", "cómo consigo la predicación completa", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.