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A qué hora regresa Artemis II y dónde ver el EN VIVO en Colombia - CaracolTV

El viaje de Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen en el espacio está a punto de llegar a su fin. Esto se sabe sobe las maniobras de regreso y su amerizaje en el océano.

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Dónde ver EN VIVO 🔴 el regreso de Artemis II a la Tierra: HORA del amerizaje

El viaje de Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen en el espacio está a punto de llegar a su fin. Esto se sabe sobe las maniobras de regreso y su amerizaje en el océano.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Esto se sabe sobre el regreso de Artemis II a la Tierra este 10 de abril 2026.