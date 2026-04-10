Dónde ver EN VIVO 🔴 el regreso de Artemis II a la Tierra: HORA del amerizaje

Desde que emprendieron su viaje hasta el espacio el pasado 1 de abril, los ojos del mundo entero han estado concentrados en los cuatro astronautas que rodearon por primera vez la luna, vieron su cara oculta y rompieron el récord de ser la tripulación que más lejos ha viajado de la Tierra. El equipo ya cumple 10 días en la misión; por lo que están a horas de regresar al planeta y vivir el momento que, según la NASA, es el más violento de toda la expedición.

Mira también: Cuándo vuelven los astronautas de Artemis II a la Tierra y en dónde amerizarán



A qué hora regresa Artemis II a la Tierra y en dónde amerizará

El pasado 7 de abril la nave Orión abandonó la órbita lunar para regresar, gracias a la maniobra conocida como "trayectoria de retorno libre". En este sentido, la nave abandonó la órbita lunar, lo que generó que la gravedad terrestre se encargue de su trayectoria de vuelta. De acuerdo con la información publicada por la NASA, la cápsula reingresará a la atmósfera este 10 de abril a las 20:07 horas en el este de Estados Unidos, más específicamente en la costa de San Diego, California. Esto, en horario colombiano corresponde a las 7:07 p. m.



La cápsula tendrá una velocidad de 40 mil kilómetros por hora y se experimentará un cambio intenso alrededor de la nave, por lo que los televidentes apreciarán fuero en el exterior de la misma.

Mira también: Lista de canciones que Artemis II ha escuchado rumbo a la Luna, ¿hay un artista colombiano?



Dónde ver el regreso de Artemis II en Colombia gratis

Caracol Televisión se ha encargado de transmitir toda la misión desde el pasado 1 de abril en su canal de YouTube. Para acceder al contenido no debes registrarte o pagar. Mira a continuación la transmisión en vivo, donde podrás apreciar las conversaciones, maniobras y demás actividades que realizan Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen antes de regresar a la tierra y hablar de su experiencia en el exterior.



Publicidad

Es necesario mencionar que las grabaciones no solo muestran lo que ocurre al interior de la cápsula, sino también en el exterior, por lo que se ve el satélite natural, nuestro planeta, la parte trasera de la nave, así como también la oscuridad del espacio.

Mira también: Cuándo será el eclipse solar más largo de la historia y en qué ciudades de Colombia se verá