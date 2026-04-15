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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Los jurados definieron a Notas Cruzadas como el mejor grupo tras evaluar sus presentaciones, mientras que Cuatro en Línea quedó en peligro, luego de evidenciar dificultades en el escenario.

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‘A Otro Nivel’: cambio de líder hunde a un grupo y otro se perfila como el mejor

Los jurados definieron a Notas Cruzadas como el mejor grupo tras evaluar sus presentaciones, mientras que Cuatro en Línea quedó en peligro, luego de evidenciar dificultades en el escenario.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de abr, 2026
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