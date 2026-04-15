‘A Otro Nivel’: cambio de líder hunde a un grupo y otro se perfila como el mejor

En ‘A Otro Nivel’, los jurados toman la decisión sobre el mejor grupo de la jornada tras revisar cada una de las presentaciones. Notas Cruzadas es elegido como el grupo destacado, lo que le permite a su líder, Canela, asumir nuevamente el control en la elección de las canciones para la siguiente ronda.

Como parte de este beneficio, Canela define primero la canción que interpretará su agrupación y selecciona 'Si nos dejan'. Posteriormente, asigna los temas a los demás grupos en competencia. Para Cuatro en Línea elige 'El carpintero del amor', mientras que a Flow Session le corresponde 'Ángel' y a Tropa Sonora le asigna 'Believe'.



En contraste, los jurados determinan que Cuatro en Línea es el grupo que queda en peligro tras su presentación. Como consecuencia, deben trasladarse a los estudios Ditu, donde cuentan con un periodo de 24 horas para preparar un concierto que será presentado en la calle.

Previo a esta decisión, los jurados entregan sus observaciones a cada uno de los grupos. En el caso de Notas Cruzadas, uno de los jurados manifiesta dificultad para intervenir tras la presentación, debido a que la canción interpretada le remite a sus inicios en la música y a sus primeras experiencias con la guitarra.





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Durante la retroalimentación, también se señala que el grupo logra armonías en conjunto y mantiene control sobre la canción. Se menciona que los integrantes se adaptan a distintos estilos dentro de la interpretación y que existe conexión con el tema elegido. No obstante, se identifican algunos ajustes necesarios en las entradas y salidas de las voces dentro de las armonías.

Por su parte, Cuatro en Línea atraviesa un momento distinto dentro de la competencia. Su nuevo líder propone realizar cambios durante los ensayos, enfocados en corregir aspectos técnicos vocales. Sin embargo, tras la presentación, los jurados indican que se esperaba un desarrollo distinto de la canción.

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Durante la evaluación se registran problemas de afinación y se hace énfasis en la necesidad de fortalecer la disciplina del grupo. También se evidencian errores vocales que contrastan con presentaciones anteriores.

Luego de recibir los comentarios, los jurados toman la decisión de modificar nuevamente el liderazgo. Se establece que Florlenz retome el rol de líder, teniendo en cuenta que bajo su dirección habían mostrado avances dentro de la competencia. Con este ajuste, Cuatro en Línea se prepara para enfrentar la siguiente etapa mientras permanece en condición de riesgo.

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